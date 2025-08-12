Provincia mejoró la oferta salarial para los estatales y ATE y UPCN ya aceptaron

El gobierno mejoró la oferta salarial para los trabajadores estatales de la Ley 10.430 y propuso una suba escalonada del 5%. Los gremios mayoritarios ATE y UPCN ya aceptaron por lo que el acuerdo es un hecho.

Al igual que en la paritaria docente, el gobierno bonaerense ofreció a los estatales un aumento del 2,5% en agosto y un 2,5% en octubre, respecto de los haberes vigentes al mes de julio.

La propuesta incluye el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre. UPCN y ATE ya aceptaron la propuesta, mientras que el resto de los representantes gremiales la recibió positivamente y la llevaron para poner a consideración de las bases.

«Cabe destacar que, aún en el complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia, continuidad del iniciado en 2024 producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y profundizado por la caída de la recaudación, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras», destacaron desde el gobierno bonaerense.

Con esta actualización, la suba salarial acumulada será del 25,9% desde el inicio del año y el porcentaje ofertado se calculará sobre la base de los haberes de julio.

Paritaria estatal: ATE y UPCN aceptaron la oferta

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires aprobó por amplia mayoría la propuesta paritaria realizada por el ejecutivo bonaerense.

Desde el gremio destacaron que otros de los puntos conveniados fueron los pases a planta permanente de los temporarios que ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2023; el 7,5% de aumento sobre los viáticos; regularización de los cargos temporarios de educación encuadrados en el artículo 13; pases de becas de capacitación a becas de contingencia de salud con fecha 1 de noviembre; y mesa técnica de carrera administrativa, educación (auxiliares), mantenimiento y producción y lotería.

En tanto, el secretario gremial de UPCN provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Martín, aseguró: «Se incluyó el aumento especial para los auxiliares de la educación, un aumento del 7,5% para los viáticos y el pase a planta de los más de 6 mil compañeros que ingresaron antes de diciembre del 2023».

«Valoramos enormemente el esfuerzo de la provincia para mejorar la provincia. Sabemos que este 5% no resuelve la situación de los compañeros pero mantiene la negociación paritiaria por encima de la inflación y marca el camino a seguir frente a la política de despidos que se está llevando a nivel nacional», remarcó.