Paritaria docente: Provincia elevó la oferta salarial al 5% y los gremios definen

Este viernes, se realizó una nueva paritaria salarial para los estatales enrolados en la Ley 10.430 y el gobierno ofertó un aumento salarial del 1,6% a partir de agosto y otra suba del 1,6% para octubre. ATE, UPCN y FEFEPPBA rechazaron la propuesta por insuficiente.

El gobierno bonaerense avanza con la paritaria con estatales y docentes en medio de un contexto complejo por una fuerte baja del presupuesto por la caída de la recaudación y el incumplimiento del gobierno nacional en el envío de fondos establecidos por convenio.

En ese marco, el Gobierno presentó una propuesta salarial que consiste en 1,6% de aumento a partir del 1º de agosto y 1,6% adicional desde octubre. Ambos tramos se calculan sobre la base salarial del mes de julio, alcanzando un 3,2% acumulado.

La primera organización sindical en responder la propuesta fue FEGEPPBA que la rechazó por considerar que es «claramente insuficiente, teniendo en cuenta el fuerte deterioro del poder adquisitivo y la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del Estado».

En ese marco, FEGEPPBA reclama mejorar la oferta presentada, incorporando el mes de septiembre como tramo de recomposición salarial; otorgar un aumento excepcional en los viáticos; convocar de forma urgente a las paritarias sectoriales para abordar los temas pendientes e implementar una recategorización automática de una (1) categoría para todos los trabajadores/as.

La Federación también solicita garantizar que los aumentos salariales también incluyan a los jubilados; incorporar el pase a planta permanente de los trabajadores en situación de precariedad y restituir el 3% de antigüedad, derecho histórico de los trabajadores estatales.

La misma postura adoptó ATE, uno de los gremios mayoritarios entre los estatales. El gremio solicitó que se incorpore aumento en los tres meses que abarca el tramo, un aumento diferencial para auxiliares de educación y becas de capacitación de salud, pases a planta permanente de todos los temporarios, más de designaciones de cargos mensualizados, entre otros planteos.

UPCN también rechazó la propuesta y adelantó que la provincia «reconsiderará una oferta superadora», pero que liquidará este aumento ofrecido como adelanto a los jubilados, a cuenta del futuro acuerdo salarial.