Paritaria docente: Provincia elevó la oferta salarial al 5% y los gremios definen
Luego del cuarto intermedio generado a partir del rechazo de la primera oferta, el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una nueva propuesta de aumento salarial en la paritaria docente. Se trata de un aumento del 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre.
Con esta nueva oferta, el gobierno bonaerense mejoró en casi 2 puntos la primera oferta que constaba de un aumento del 3,2% en dos cuotas de 1,6% para agosto y octubre.
Luego del rechazo del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), la administración provincial elevó la oferta en 0,9% para cada uno de los tramos, alcanzando una mejora total del 1,8% a octubre.
La oferta además incluye una cláusula de monitoreo para el mes de septiembre, ante una eventual suba de la inflación por encima de los aumentos. También incluye una cláusula de reapertura en octubre.
Hasta el momento, el único gremio que se manifestó con respecto a esta oferta fue la FEB que recibió la propuesta y en las próximas horas realizará un Congreso Provincial para definir la propuesta.
Paritaria docente, cómo quedarían los salarios con el nuevo aumento:
• Preceptor: agosto $600.070 – octubre $614.690
• Maestro de Grado Inicial: agosto $700.000 – octubre $713.217
• Maestro de Grado con 5ª hora: agosto $882.991 – octubre $900.672
• Profesor con 20 módulos: agosto $905.433 – octubre $927.518
Provincia mejoró la oferta salarial para los estatales y ATE y UPCN ya aceptaron
El gobierno mejoró la oferta salarial para los trabajadores estatales de la Ley 10.430 y propuso una suba escalonada del 5%. Los gremios mayoritarios ATE y UPCN ya aceptaron por lo que el acuerdo es un hecho.
Al igual que en la paritaria docente, el gobierno bonaerense ofreció a los estatales un aumento del 2,5% en agosto y un 2,5% en octubre, respecto de los haberes vigentes al mes de julio.
La propuesta incluye el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre. UPCN y ATE ya aceptaron la propuesta, mientras que el resto de los representantes gremiales la recibió positivamente y la llevaron para poner a consideración de las bases.
«Cabe destacar que, aún en el complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia, continuidad del iniciado en 2024 producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y profundizado por la caída de la recaudación, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras», destacaron desde el gobierno bonaerense.
Con esta actualización, la suba salarial acumulada será del 25,9% desde el inicio del año y el porcentaje ofertado se calculará sobre la base de los haberes de julio.
Paritaria estatal: ATE y UPCN aceptaron la oferta
El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires aprobó por amplia mayoría la propuesta paritaria realizada por el ejecutivo bonaerense.
Desde el gremio destacaron que otros de los puntos conveniados fueron los pases a planta permanente de los temporarios que ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2023; el 7,5% de aumento sobre los viáticos; regularización de los cargos temporarios de educación encuadrados en el artículo 13; pases de becas de capacitación a becas de contingencia de salud con fecha 1 de noviembre; y mesa técnica de carrera administrativa, educación (auxiliares), mantenimiento y producción y lotería.
En tanto, el secretario gremial de UPCN provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Martín, aseguró: «Se incluyó el aumento especial para los auxiliares de la educación, un aumento del 7,5% para los viáticos y el pase a planta de los más de 6 mil compañeros que ingresaron antes de diciembre del 2023».
«Valoramos enormemente el esfuerzo de la provincia para mejorar la provincia. Sabemos que este 5% no resuelve la situación de los compañeros pero mantiene la negociación paritiaria por encima de la inflación y marca el camino a seguir frente a la política de despidos que se está llevando a nivel nacional», remarcó.
Los docentes también rechazaron la oferta salarial de la Provincia y la paritaria pasó a cuarto intermedio
El Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazó la oferta por insuficiente la oferta salarial del Gobierno provincial del 1,6% en agosto y 1,6% en octubre, y pidió una nueva oferta urgente que garantice una verdadera recomposición salarial. La paritaria docente pasó a cuarto intermedio.
En la reunión paritaria de este viernes, el gobierno provincial repitió a los sindicatos docentes la misma oferta que había realizado a los estatales enrolados en la Ley 10.430 y que los gremios rechazaron.
La negociación con los gremios docentes corrió la misma suerte ya que el FUDB decidió rechazar la propuesta por considerarla insuficiente.
Desde el frente docente también solicitaron que los jubilados reciban el 1,6% como pago a cuenta de un acuerdo futuro. La negociación salarial continuará en cuarto intermedio.
Aunque comprenden la complicada situación de las arcas provinciales ante el ahorcamiento nacional, los sindicatos docentes pretenden que la propuesta de la provincia sirva para mantener los aumentos por encima de la inflación y, en lo posible, recuperar algunos de los puntos perdidos durante 2024.
La clave de la negociación parece pasar por el planteo de los gremios de agregar algún aumento para el mes de septiembre ya que las subas del 1,6% propuestas por la provincia son para los meses de agosto y octubre, respectivamente.
Provincia ofreció un aumento del 3,2% a los estatales y los gremios rechazaron
Este viernes, se realizó una nueva paritaria salarial para los estatales enrolados en la Ley 10.430 y el gobierno ofertó un aumento salarial del 1,6% a partir de agosto y otra suba del 1,6% para octubre. ATE, UPCN y FEFEPPBA rechazaron la propuesta por insuficiente.
El gobierno bonaerense avanza con la paritaria con estatales y docentes en medio de un contexto complejo por una fuerte baja del presupuesto por la caída de la recaudación y el incumplimiento del gobierno nacional en el envío de fondos establecidos por convenio.
En ese marco, el Gobierno presentó una propuesta salarial que consiste en 1,6% de aumento a partir del 1º de agosto y 1,6% adicional desde octubre. Ambos tramos se calculan sobre la base salarial del mes de julio, alcanzando un 3,2% acumulado.
La primera organización sindical en responder la propuesta fue FEGEPPBA que la rechazó por considerar que es «claramente insuficiente, teniendo en cuenta el fuerte deterioro del poder adquisitivo y la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del Estado».
En ese marco, FEGEPPBA reclama mejorar la oferta presentada, incorporando el mes de septiembre como tramo de recomposición salarial; otorgar un aumento excepcional en los viáticos; convocar de forma urgente a las paritarias sectoriales para abordar los temas pendientes e implementar una recategorización automática de una (1) categoría para todos los trabajadores/as.
La Federación también solicita garantizar que los aumentos salariales también incluyan a los jubilados; incorporar el pase a planta permanente de los trabajadores en situación de precariedad y restituir el 3% de antigüedad, derecho histórico de los trabajadores estatales.
La misma postura adoptó ATE, uno de los gremios mayoritarios entre los estatales. El gremio solicitó que se incorpore aumento en los tres meses que abarca el tramo, un aumento diferencial para auxiliares de educación y becas de capacitación de salud, pases a planta permanente de todos los temporarios, más de designaciones de cargos mensualizados, entre otros planteos.
UPCN también rechazó la propuesta y adelantó que la provincia «reconsiderará una oferta superadora», pero que liquidará este aumento ofrecido como adelanto a los jubilados, a cuenta del futuro acuerdo salarial.