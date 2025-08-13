El Colegio de Ingenieros reclama a la distribuidoras eléctricas el cumplimiento de la normativa

El presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, Jorge Castellano, expresó en Todo Provincial RADIO su preocupación por la falta de cumplimiento de la normativa que obliga a las empresas y cooperativas de distribución eléctrica a contar con un representante técnico matriculado que garantice la calidad del servicio. Además, advirtió por el impacto económico y laboral de la paralización de las obras de infraestructura nacionales en el territorio bonaerense.

Castellano remarcó que esta situación “no es nueva” y que desde hace años el Colegio reclama ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) sin obtener respuestas concretas. “Las empresas tienen empleados que firman informes, pero no son ingenieros matriculados, lo que impide al Colegio ejercer el control que marca la ley”, señaló.

Según explicó, no se trata de un problema de costos ni de falta de profesionales disponibles: “Ingenieros matriculados hay en toda la provincia y los honorarios no representan un gasto significativo dentro de la tarifa. El ingeniero busca optimizar el servicio, reducir costos y mejorar el rendimiento, por lo que su incorporación es una inversión, no un gasto”. Para el dirigente, la negativa de algunas distribuidoras podría estar relacionada con la conveniencia de contar con informes menos independientes, dado que los técnicos matriculados están obligados a cumplir normas éticas y a informar con rigor.

En cuanto al impacto en las obras de infraestructura, Castellano sostuvo que la paralización del financiamiento por parte del gobierno nacional afecta gravemente a la ingeniería civil y a múltiples especialidades. “No todas las obras pueden financiarse con capital privado. Nadie va a invertir en tres cuadras de cordón cuneta en un pueblo del interior o en una cloaca para un barrio vulnerable. Hay obras que requieren planificación estatal”, remarcó.

El titular del Colegio de Ingenieros explicó que la falta de obras reduce la ocupación y los ingresos de gran parte de la matrícula, especialmente en el área civil, donde se observa precarización profesional con contratos más cortos y honorarios reducidos. “A pesar de trabajar igual o más, muchos colegas ven caer sus ingresos, lo que complica el sostenimiento de los aportes jubilatorios y el pago de impuestos”, lamentó.

Castellano concluyó que es urgente que las autoridades garanticen el cumplimiento de la normativa eléctrica, restablezcan el financiamiento de obras públicas y diseñen un plan de infraestructura adaptado a las necesidades reales de cada localidad.