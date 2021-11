Provincia le apunta a un ex funcionario de Vidal como responsable de la liberación de presos

La ministra de Comunicación Pública del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, Jesica Rey, acusó a un ex funcionario de María Eugenia Vidal por la liberación de presos durante la pandemia del coronavirus.

Es decir, señaló a Julio Conte Grand como el Procurador que firmó una resolución para morigerar las penas de delincuentes por la pandemia.

Esto se da en el contexto del crimen del kiosquero en Ramos Mejía, que profundizó la polémica por la seguridad en la provincia de Buenos Aires, más aún porque el delincuente detenido tenía antecedentes.

“La impunidad con la que la exgobernadora ex orgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico”, aseveró Rey a través de las redes sociales.

Y agregó: “Repite ‘liberaron miles de presos’ cuando fue su ex secretario Legal y Técnico devenido en Procurador, Conte Grand, quien firmó la resolución que lo indicaba”.

La impunidad con la que la ex gobernadora ex orgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico. Repite “liberaron miles de presos” cuando fue su ex Secretario legal y técnico, devenido en Procurador, Conte Grand, quien firmó la resolución que los indicaba. pic.twitter.com/yCo3HbbJUO

— Jesica Rey (@JesicaRey) November 10, 2021