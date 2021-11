El padre del kiosquero asesinado pidió la pena de muerte para los culpables

Pedro Sabo, el padre del kiosquero asesinado en Ramos Mejía, aseguró que “pediría la pena de muerte” para los culpables de la muerte de su hijo y contó que el ministro de Seguridad Sergio Berni le dijo que el delincuente “no zafa de la perpetua”.

“Berni me dijo que no zafa de la perpetua. Espero que pase eso porque muchas veces se dice y no se hace, pero yo pediría pena de muerte. ¿Por qué el Estado no puede aplicársela a esta gente si esta gente no sirve para otra cosa?”, evaluó Pedro Sabo.

Sin embargo, el hombre aclaró sobre Berni: “Por lo menos dio la cara, no tengo mucho más para decir. No hacemos nada con que anden los patrulleros, hay que agarrar al chorro mostrarlo en la televisión, dónde vive y ver si le da un poco de vergüenza”.

Sobre su familia, Sabo indicó: “Somos una familia muy unida, a mi nieto pobrecito le tocó esto a esta altura de la vida. Los chicos, uno de 26 años y uno de 18, se iban de vacaciones juntos con el padre”, recordó.

Marcha y tensión con la policía

Los familiares de Roberto Sabo, el kioskero asesinado ayer durante un robo, emprendieron una marcha esta tarde hacia la comisaría de Ramos Mejía, la cual creció en convocatoria con vecinos que reclaman mayor seguridad en La Matanza.

La movilización creció en volumen y también en tensión, cuando tras dos horas desde el comienzo de la misma, la Infantería bonaerense lanzó gases lacrimógenos contra la gente movilizada.

Cerca de una hora más tarde, cuando un nutriente grupo de manifestantes se aprestaba a dirigirse hacia la comisaría, la policía reprimió la protesta con gases lacrimógenos.

“Es muy difícil, es mucho dolor el que pasa por la familia, y pido que no vengan a hacer política, estamos acá los familiares”, dijo el tío de la víctima en medio de la marcha, promediando la noche.

Y agregó: “No confío en la Justicia, este estuvo en cana y salió, si hubiera estado adentro no hubiera pasado. Tiene que estar en cana para toda la vida.”