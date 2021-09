El Partido de La Costa incorporó por primera vez a una mujer ambulanciera, un trabajo “masculinizado”

El Sistema de Salud del Partido de La Costa incorporó a su primera mujer chofer de ambulancias. Se trata de Diana Lorefice que fue recibida por el intendente Cristian Cardozo quien la puso en funciones dentro del servicio de emergencias del Sistema Municipal de Salud.

Diana es oriunda de la localidad de Mar de Ajó y desde este viernes cumple funciones como chofer de la flota de ambulancias del Sistema Municipal de Salud.

De esta manera se convirtió en una de las primeras mujeres que conducirá una ambulancia en la República Argentina.

“Hace años que formo parte del equipo del Sistema Municipal de Salud. Me inicié en el Centro de Diagnóstico y luego, en pandemia, me sumé al equipo del servicio de emergencias 107 y ahí me empezó a gustar la tarea de ambulanciera. Empecé a practicar y me dieron todo el apoyo para poder capacitarme y rendir para ser ambulanciera”, contó Diana con orgullo.

“Esto abre las puertas para un montón de compañeras que se van a animar. Todo es para ayudar y apoyar a nuestro Sistema de Salud”, remarcó Diana.

El Ministerio de Mujeres bonaerense impulsa un programa llamado “Oficio sin prejuicios” que busca fomentar el ingreso de mujeres a trabajos “masculinizados”. También visibiliza las experiencias de mujeres en puesto que suelen ser exclusivamente cubiertos por varones como el caso de chofer de ambulancia.

“En general sucede más en sectores vinculados a la industria y la producción pero nos dimos cuenta que un sector que está más ligado al cuidado como los guardavidas también está masculinizado”, comentó a Todo Provincial la directora de Políticas de Equidad, Claudia Lazzaro.