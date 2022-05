Mirta Petrocini dejará la presidencia de la FEB luego de 16 años

La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, uno de los gremios docentes más importantes de la Provincia de Buenos Aires, anunció que no se postulará en las elecciones que celebrará el gremio el próximo 11 de mayo.

“Quiero hacer pública la decisión que he tomado hace algún tiempo y que ya he comunicado oportunamente por los canales institucionales pertinentes: Decidí no renovar y no presentarme a las nuevas elecciones de la FEB el próximo 11 de mayo”, anunció Petrocini.

“He defendido siempre la democracia sindical y creo fervientemente en la renovación permanente de las conducciones, fomentando la participación y brindando formación gremial de calidad para que los futuros dirigentes cuenten con las mejores herramientas para afrontar este desafío”, destacó.

“De algo estoy segura: amo y me apasiona ser docente y sindicalista. Llevo y llevaré con orgullo la bandera de la FEB y siempre estaré acompañando”, aseguró Mirta Petrocini y agradeció “especialmente a cada docente, que me hizo sentir la fuerza, el compromiso y el calor de la lucha en cada visita, en cada movilización, en cada abrazo, en cada palabra, en cada gesto solidario en estos tiempos complejos que nos ha tocado transitar”.

“Que el futuro nos siga encontrando fortalecidos y convencidos que el camino es la unidad y la solidaridad. Entendiendo siempre que somos representantes de la voluntad de miles de docentes trabajadores”, dijo en su cuenta oficial.

Y concluyó: “No es una despedida: es una hasta siempre, con el compromiso, la dignidad y la lucha que siempre me acompañaron. Mi eterno agradecimiento!”.