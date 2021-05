Micheli le marcó la cancha a Guzmán: “debe encontrar alternativas al FMI”

El dirigente Pablo Micheli, realizó declaraciones al programa “Amanece que no es poco” de LT20 Radio Junín, en el que se refirió a varios temas y puntualizó diferencias con el rumbo económico del ministro Guzmán, pese a estar a favor del Gobierno de Alberto Fernández.

Pablo Micheli, oriundo de Ferré y radicado desde hace muchos años en la ciudad de Junín, fue crítico con el rumbo económico nacional y expresó que “El criterio económico del ministro Guzmán, desde mi punto de vista, no es acertado. Yo estoy a favor del gobierno nacional y apoyo las políticas públicas que lleva adelante, pero hay cosas que nunca cambian y el Fondo Monetario Internacional es una de ellas”.

En este sentido, Micheli fue enfático al decir “Creo que Guzmán debe encontrar alternativas y que el Fondo Monetario debe esperar, porque considero que primero hay que aumentar salarios y jubilaciones y luego atender deudas contraídas por un gobierno neoliberal como el de Macri”.

“Los trabajadores, trabajadoras, los jubilados y las jubiladas deben tener dinero en el bolsillo y no pueden esperar ya que son los que movilizan la economía con consumo, mientras que los fondos de inversión, la banca internacional y los grandes capitales extranjeros no sólo no van a ayudar en nada, sino que por el contrario, nos van a hundir”, subrayó, y culminó con un interrogante abierto “Hace años que llevo adelante esta lucha y que veo cómo se mueve la economía en el mundo, en los países emergentes y en los países más pobres. Quisiera que me nombren un país al que le fue mejor luego de que haya intervenido el Fondo Monetario Internacional, al menos uno”

Por último, dio un visto bueno a la medida que implementó el gobierno tras suspender por 30 días la importación de carne vacuna.

“Es una medida acertada porque en un año la carne aumentó casi el 70% y el kilo de asado llegó al 93% de incremento. Ningún laburante puede pagar eso, pero, además, si revisamos los consumos históricos, estamos por debajo de los 48 kilos anuales per cápita, lo cual es una vergüenza para un país como el nuestro. Es necesario que ese sector sea ordenado por el estado para que los exportadores puedan seguir produciendo, pero, fundamentalmente, para que a ningún argentino o argentina le falte la carne en su mesa”.

En la última semana, Micheli se reunió con Pablo Moyano, de Camioneros, el cual mantiene una estrecha relación con el Juninense y apoya en su carrera a la legislatura.

Pero también mantuvo encuentros con el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien es presidente del Frente Grande, con Roberto Baradel de Suteba y con Hugo Yasky, actual diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores. Si bien no trascendió ninguna versión de esas reuniones, los actores coinciden en la necesidad de fortalecer las listas del Frente de Todos con sectores de la clase trabajadora.