La Justicia ordenó frenar los despidos en el INTA y multará al Gobierno con $10 millones diarios

El Juzgado Federal N° 2 de San Martín volvió a expedirse en favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Gobierno Nacional dejar sin efecto el Decreto 462/25, que disponía los pases a disponibilidad de personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La resolución judicial establece que el Ejecutivo deberá rectificar su accionar y fija una multa de 10 millones de pesos diarios en caso de incumplimiento.

El conflicto se originó el pasado 20 de agosto, cuando la Justicia Federal dictó una cautelar que frenaba los pases a disponibilidad y suspendía la aplicación del decreto. Sin embargo, pese al fallo y a la votación del Senado que derogó el DNU, el Gobierno avanzó mediante la Resolución 1.240 del Ministerio de Economía, que afectaba a unos 300 trabajadores del organismo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció la maniobra: “Hoy el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se volvió a expedir en favor de ATE, obligando al Gobierno a dar marcha atrás y a pagar una multa de $10.000.000 diarios si no se rectifica”.

Además, el dirigente cuestionó el accionar del oficialismo: “En serio, Presidente Milei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? Me parece que ustedes, además de coimeros, son bastante cabeza duras”.

La jueza Martina Isabel Forns también remitió copias de lo actuado a la Justicia Federal Penal, con el fin de investigar la posible comisión del delito de desobediencia por parte de funcionarios nacionales.