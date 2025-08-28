Gremios
“Le deben a todo el pueblo”: La empresa láctea La Suipachense está paralizada y al borde del abismo
La histórica láctea La Suipachense, ubicada en la ciudad bonaerense de Suipacha y con más de 75 años de trayectoria, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Con la planta totalmente paralizada, salarios adeudados y acusaciones cruzadas entre la empresa y el gremio, el futuro de la compañía —propiedad de capitales venezolanos desde 2012— aparece cada vez más incierto.
“Estamos atravesando un conflicto con la empresa que adeuda salarios. Además, nueve compañeros fueron notificados de sus despidos”, denunció Santiago Alcalde, dirigente de ATILRA y trabajador de La Suipachense.
El gremio reclama la reincorporación de los despedidos y el pago de haberes atrasados. “Nos deben parte del sueldo de julio y varios meses de cargas patronales. También le deben combustible, transportistas y proveedores. Le deben a todo el pueblo”, agregó Alcalde, graficando la magnitud de la crisis.
La versión de los dueños de La Suipachense
Desde la compañía, controlada por el grupo inversor Maralac, hablan de un “estrés financiero” en los últimos meses por la caída en el precio de la leche y el aumento de costos, lo que derivó en demoras salariales. Sin embargo, acusaron al gremio de haber tomado medidas “irracionales” que agravaron la situación.
Voceros empresariales sostuvieron que se registraron episodios de violencia y hostigamiento: “Hubo amenazas a gerentes y sus familias, y hasta se llegó a la toma del control de la administración durante varios días”. Según esa versión, durante una semana delegados sindicales se sentaron en las oficinas gerenciales, dieron órdenes y accedieron a información confidencial.
La empresa también confirmó el despido de nueve empleados, a los que acusa de haber tomado decisiones sin autorización de la compañía.
Producción en caída libre
La tensión gremio-empresa golpeó de lleno en la producción. De procesar 250.000 litros diarios en sus mejores años, La Suipachense pasó a 40.000 litros a mediados de agosto y finalmente a cero en los últimos días.
Los tamberos dejaron de entregar materia prima: de los 180 que abastecían la planta, apenas 40 seguían en pie hasta hace unas semanas. Hoy ninguno mantiene vínculo. “En la leche no hay margen: si se corta la entrega, se termina la producción. Es una pérdida inmediata”, explicó una fuente del sector.
Una crisis que impacta en toda Suipacha
Con 143 empleados directos y miles de vínculos indirectos, La Suipachense representa un motor económico y social clave para Suipacha, una ciudad de 12.000 habitantes. La parálisis de la planta golpea no solo a los trabajadores, sino también a transportistas, proveedores y comercios locales.
Incluso, una estación de servicio decidió cortar la cuenta corriente de la láctea por la falta de pago de combustible para los fleteros. El malestar se replica en todos los eslabones de la cadena.
Confusión y falta de conducción en La Suipachense
La situación se complica además por la falta de claridad sobre quién conduce la compañía. Aunque se anunció la designación de Pascual Bensadón como nuevo director general, todavía no tomó funciones en la planta.
“Los dueños venezolanos no responden más los llamados. Nadie se hace cargo y mientras tanto los sueldos de julio y agosto siguen sin pagarse”, describió un trabajador.
La comunidad de Suipacha observa con preocupación la deriva de una empresa que fue emblema local y nacional en la producción de leche fluida. El lunes se realizó una marcha para pedir que la planta vuelva a funcionar.
La Justicia ordenó frenar los despidos en el INTA y multará al Gobierno con $10 millones diarios
El Juzgado Federal N° 2 de San Martín volvió a expedirse en favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Gobierno Nacional dejar sin efecto el Decreto 462/25, que disponía los pases a disponibilidad de personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La resolución judicial establece que el Ejecutivo deberá rectificar su accionar y fija una multa de 10 millones de pesos diarios en caso de incumplimiento.
El conflicto se originó el pasado 20 de agosto, cuando la Justicia Federal dictó una cautelar que frenaba los pases a disponibilidad y suspendía la aplicación del decreto. Sin embargo, pese al fallo y a la votación del Senado que derogó el DNU, el Gobierno avanzó mediante la Resolución 1.240 del Ministerio de Economía, que afectaba a unos 300 trabajadores del organismo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció la maniobra: “Hoy el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se volvió a expedir en favor de ATE, obligando al Gobierno a dar marcha atrás y a pagar una multa de $10.000.000 diarios si no se rectifica”.
Además, el dirigente cuestionó el accionar del oficialismo: “En serio, Presidente Milei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? Me parece que ustedes, además de coimeros, son bastante cabeza duras”.
La jueza Martina Isabel Forns también remitió copias de lo actuado a la Justicia Federal Penal, con el fin de investigar la posible comisión del delito de desobediencia por parte de funcionarios nacionales.
Pesquera Ostramar de Mar del Plata depidió a 50 trabajadores y quiere pagar media indemnización en cuotas
La crisis laboral en el puerto de Mar del Plata se profundiza con los 50 despidos en la pesquera Ostramar, firma del Grupo Caputo que acumula antecedentes de conflictos laborales y estuvo mencionada en el juicio por el hundimiento del buque Repunte.
Según denunció el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), los fileteros despedidos estaban registrados y llevaban tres meses sin tareas ni el cobro del salario mínimo garantizado. La empresa, ubicada en Guanahani y Beltrami, les comunicó que ya no continuarían en la planta y les ofreció el pago del 50% de las indemnizaciones en cuotas, además de la posibilidad de reincorporarse, pero sin estar en blanco.
Marcela Ibarrola, secretaria gremial del SOIP, sostuvo que “a los trabajadores les informaron que otra empresa quería alquilar la planta pero no quería gente en blanco. O les ofrecían pagarles la mitad de la indemnización en cuotas. Desde hace meses que los compañeros bancan a la empresa y ahora salen con esto”.
Ante la falta de respuestas, la protesta se trasladó primero a la residencia de la dueña Marcela Caputo, en el barrio General Roca, donde los empleados colocaron un cartel con la leyenda “50 familias en la calle, 3 meses sin cobrar”. Este martes el reclamo continuó en la puerta de la planta, en Guanahani 3136.
El caso desnuda un mecanismo que preocupa en la industria pesquera: plantas que cierran con personal registrado y luego reabren bajo esquemas de informalidad. Según denunciaron los gremios, ya se observaron prácticas similares en Apolo Fish, Gaveteco, Fishing Ground MDQ y Sur Trade, consolidando lo que definen como una “reforma laboral de hecho” en el puerto marplatense.
Ostramar arrastra un largo historial de conflictos. En 2023, 17 trabajadores precarizados organizados en la cooperativa “Owencoop” realizaron un acampe de 73 días reclamando reconocimiento laboral. Además, en 2020 la firma despidió a 27 trabajadores con más de 20 años de antigüedad.
El nombre de la empresa también apareció en 2019 en el marco del proceso judicial por el hundimiento del Repunte, que dejó tres muertos y siete marineros desaparecidos, aunque finalmente la causa fue cerrada en noviembre de 2024 con el sobreseimiento de los imputados.
Desde el sector gremial remarcaron que la propuesta de la empresa fue rechazada de plano y alertaron que el conflicto en Ostramar abre la puerta a la consolidación del trabajo en negro en una de las ramas más importantes de la economía marplatense.
El Colegio de Médicos bonaerense declaró el estado de alarma por fentanilo contaminado
El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires declaró el “estado de alarma” tras la detección de ampollas de fentanilo contaminado y reclamó medidas urgentes a las autoridades sanitarias y judiciales.
En un comunicado, la entidad pidió a la Justicia que investigue las circunstancias del hecho e identifique a los responsables, y solicitó al Gobierno que refuerce los sistemas de control, fiscalización y trazabilidad de medicamentos que llegan a la población.
El organismo recordó que el pasado 16 de mayo ya había emitido una alerta sobre el riesgo para la salud pública por la posible circulación de fentanilo en condiciones inseguras.
La Mesa Directiva del Colegio de Médicos consideró imprescindible identificar y retirar de inmediato todas las ampollas contaminadas que pudieran encontrarse en circulación para prevenir nuevos casos y garantizar la seguridad de pacientes y profesionales.
La institución subrayó que la detección temprana y el retiro del producto son claves para evitar consecuencias graves, y pidió reforzar de manera permanente los controles para impedir que situaciones similares se repitan.
Finalmente, el comunicado reiteró la necesidad de una coordinación estrecha entre autoridades judiciales, sanitarias y gubernamentales, considerando indispensable esa cooperación para proteger a la población y garantizar la seguridad del sistema de salud.