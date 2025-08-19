Pesquera Ostramar de Mar del Plata depidió a 50 trabajadores y quiere pagar media indemnización en cuotas

La crisis laboral en el puerto de Mar del Plata se profundiza con los 50 despidos en la pesquera Ostramar, firma del Grupo Caputo que acumula antecedentes de conflictos laborales y estuvo mencionada en el juicio por el hundimiento del buque Repunte.

Según denunció el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), los fileteros despedidos estaban registrados y llevaban tres meses sin tareas ni el cobro del salario mínimo garantizado. La empresa, ubicada en Guanahani y Beltrami, les comunicó que ya no continuarían en la planta y les ofreció el pago del 50% de las indemnizaciones en cuotas, además de la posibilidad de reincorporarse, pero sin estar en blanco.

Marcela Ibarrola, secretaria gremial del SOIP, sostuvo que “a los trabajadores les informaron que otra empresa quería alquilar la planta pero no quería gente en blanco. O les ofrecían pagarles la mitad de la indemnización en cuotas. Desde hace meses que los compañeros bancan a la empresa y ahora salen con esto”.

Ante la falta de respuestas, la protesta se trasladó primero a la residencia de la dueña Marcela Caputo, en el barrio General Roca, donde los empleados colocaron un cartel con la leyenda “50 familias en la calle, 3 meses sin cobrar”. Este martes el reclamo continuó en la puerta de la planta, en Guanahani 3136.

El caso desnuda un mecanismo que preocupa en la industria pesquera: plantas que cierran con personal registrado y luego reabren bajo esquemas de informalidad. Según denunciaron los gremios, ya se observaron prácticas similares en Apolo Fish, Gaveteco, Fishing Ground MDQ y Sur Trade, consolidando lo que definen como una “reforma laboral de hecho” en el puerto marplatense.

Ostramar arrastra un largo historial de conflictos. En 2023, 17 trabajadores precarizados organizados en la cooperativa “Owencoop” realizaron un acampe de 73 días reclamando reconocimiento laboral. Además, en 2020 la firma despidió a 27 trabajadores con más de 20 años de antigüedad.

El nombre de la empresa también apareció en 2019 en el marco del proceso judicial por el hundimiento del Repunte, que dejó tres muertos y siete marineros desaparecidos, aunque finalmente la causa fue cerrada en noviembre de 2024 con el sobreseimiento de los imputados.

Desde el sector gremial remarcaron que la propuesta de la empresa fue rechazada de plano y alertaron que el conflicto en Ostramar abre la puerta a la consolidación del trabajo en negro en una de las ramas más importantes de la economía marplatense.