Gremios
Pesquera Ostramar de Mar del Plata depidió a 50 trabajadores y quiere pagar media indemnización en cuotas
La crisis laboral en el puerto de Mar del Plata se profundiza con los 50 despidos en la pesquera Ostramar, firma del Grupo Caputo que acumula antecedentes de conflictos laborales y estuvo mencionada en el juicio por el hundimiento del buque Repunte.
Según denunció el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), los fileteros despedidos estaban registrados y llevaban tres meses sin tareas ni el cobro del salario mínimo garantizado. La empresa, ubicada en Guanahani y Beltrami, les comunicó que ya no continuarían en la planta y les ofreció el pago del 50% de las indemnizaciones en cuotas, además de la posibilidad de reincorporarse, pero sin estar en blanco.
Marcela Ibarrola, secretaria gremial del SOIP, sostuvo que “a los trabajadores les informaron que otra empresa quería alquilar la planta pero no quería gente en blanco. O les ofrecían pagarles la mitad de la indemnización en cuotas. Desde hace meses que los compañeros bancan a la empresa y ahora salen con esto”.
Ante la falta de respuestas, la protesta se trasladó primero a la residencia de la dueña Marcela Caputo, en el barrio General Roca, donde los empleados colocaron un cartel con la leyenda “50 familias en la calle, 3 meses sin cobrar”. Este martes el reclamo continuó en la puerta de la planta, en Guanahani 3136.
El caso desnuda un mecanismo que preocupa en la industria pesquera: plantas que cierran con personal registrado y luego reabren bajo esquemas de informalidad. Según denunciaron los gremios, ya se observaron prácticas similares en Apolo Fish, Gaveteco, Fishing Ground MDQ y Sur Trade, consolidando lo que definen como una “reforma laboral de hecho” en el puerto marplatense.
Ostramar arrastra un largo historial de conflictos. En 2023, 17 trabajadores precarizados organizados en la cooperativa “Owencoop” realizaron un acampe de 73 días reclamando reconocimiento laboral. Además, en 2020 la firma despidió a 27 trabajadores con más de 20 años de antigüedad.
El nombre de la empresa también apareció en 2019 en el marco del proceso judicial por el hundimiento del Repunte, que dejó tres muertos y siete marineros desaparecidos, aunque finalmente la causa fue cerrada en noviembre de 2024 con el sobreseimiento de los imputados.
Desde el sector gremial remarcaron que la propuesta de la empresa fue rechazada de plano y alertaron que el conflicto en Ostramar abre la puerta a la consolidación del trabajo en negro en una de las ramas más importantes de la economía marplatense.
Gremios
El Colegio de Médicos bonaerense declaró el estado de alarma por fentanilo contaminado
El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires declaró el “estado de alarma” tras la detección de ampollas de fentanilo contaminado y reclamó medidas urgentes a las autoridades sanitarias y judiciales.
En un comunicado, la entidad pidió a la Justicia que investigue las circunstancias del hecho e identifique a los responsables, y solicitó al Gobierno que refuerce los sistemas de control, fiscalización y trazabilidad de medicamentos que llegan a la población.
El organismo recordó que el pasado 16 de mayo ya había emitido una alerta sobre el riesgo para la salud pública por la posible circulación de fentanilo en condiciones inseguras.
La Mesa Directiva del Colegio de Médicos consideró imprescindible identificar y retirar de inmediato todas las ampollas contaminadas que pudieran encontrarse en circulación para prevenir nuevos casos y garantizar la seguridad de pacientes y profesionales.
La institución subrayó que la detección temprana y el retiro del producto son claves para evitar consecuencias graves, y pidió reforzar de manera permanente los controles para impedir que situaciones similares se repitan.
Finalmente, el comunicado reiteró la necesidad de una coordinación estrecha entre autoridades judiciales, sanitarias y gubernamentales, considerando indispensable esa cooperación para proteger a la población y garantizar la seguridad del sistema de salud.
Gremios
El Colegio de Nutricionistas bonaerense denunció a Santiago Maratea
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció al influencer Santiago Maratea por un accionar que calificó de agraviante, irresponsable e intrusivo. A través de una carta documento, le exigió que se retracte por los dichos y expresiones difundidos en redes sociales, principalmente en Instagram, donde recomendó el consumo de un té con supuestas propiedades para bajar de peso.
La presidenta del colegio, Laura Salzman, recordó que el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) prohíbe sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios sin ser médico o nutricionista. “Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva pero tiene riesgos para la salud”, advirtió.
Salzman subrayó que los nutricionistas se forman y actúan con cuidado debido a los riesgos que implican este tipo de recomendaciones. “A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina, pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”, explicó.
Desde la entidad acusan a Maratea de intrusismo profesional y de denigrar a los nutricionistas matriculados. El conflicto surgió tras un reel en el que el influencer aseguró que el producto “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no los acumule como grasa, además de evitar picos de glucosa”, y criticó a “ciertos nutricionistas arrogantes” por supuestamente no investigar.
Para Salzman, este tipo de mensajes constituyen “una acción intrusista” que no puede permitirse. “Tenemos que defender la salud de las personas porque es nuestro rol y tiene que ver con nuestra ética profesional”, afirmó.
La presidenta del colegio también advirtió sobre la publicidad encubierta detrás de este tipo de recomendaciones: “Estas industrias eligen a estos personajes porque son canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”.
Gremios
El Colegio de Ingenieros reclama a la distribuidoras eléctricas el cumplimiento de la normativa
El presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, Jorge Castellano, expresó en Todo Provincial RADIO su preocupación por la falta de cumplimiento de la normativa que obliga a las empresas y cooperativas de distribución eléctrica a contar con un representante técnico matriculado que garantice la calidad del servicio. Además, advirtió por el impacto económico y laboral de la paralización de las obras de infraestructura nacionales en el territorio bonaerense.
Castellano remarcó que esta situación “no es nueva” y que desde hace años el Colegio reclama ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) sin obtener respuestas concretas. “Las empresas tienen empleados que firman informes, pero no son ingenieros matriculados, lo que impide al Colegio ejercer el control que marca la ley”, señaló.
Según explicó, no se trata de un problema de costos ni de falta de profesionales disponibles: “Ingenieros matriculados hay en toda la provincia y los honorarios no representan un gasto significativo dentro de la tarifa. El ingeniero busca optimizar el servicio, reducir costos y mejorar el rendimiento, por lo que su incorporación es una inversión, no un gasto”. Para el dirigente, la negativa de algunas distribuidoras podría estar relacionada con la conveniencia de contar con informes menos independientes, dado que los técnicos matriculados están obligados a cumplir normas éticas y a informar con rigor.
En cuanto al impacto en las obras de infraestructura, Castellano sostuvo que la paralización del financiamiento por parte del gobierno nacional afecta gravemente a la ingeniería civil y a múltiples especialidades. “No todas las obras pueden financiarse con capital privado. Nadie va a invertir en tres cuadras de cordón cuneta en un pueblo del interior o en una cloaca para un barrio vulnerable. Hay obras que requieren planificación estatal”, remarcó.
El titular del Colegio de Ingenieros explicó que la falta de obras reduce la ocupación y los ingresos de gran parte de la matrícula, especialmente en el área civil, donde se observa precarización profesional con contratos más cortos y honorarios reducidos. “A pesar de trabajar igual o más, muchos colegas ven caer sus ingresos, lo que complica el sostenimiento de los aportes jubilatorios y el pago de impuestos”, lamentó.
Castellano concluyó que es urgente que las autoridades garanticen el cumplimiento de la normativa eléctrica, restablezcan el financiamiento de obras públicas y diseñen un plan de infraestructura adaptado a las necesidades reales de cada localidad.