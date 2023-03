La CGT regional La Plata se normalizó tras 17 años y pidió la reelección de Axel Kicillof

La CGT Regional La Plata, que nuclea a 62 organizaciones de seis partidos de la región fue normalizada tras 17 años. Fuerte alineamiento pidiendo por la reelección de Axel Kicillof, compromiso para trabajar por la recuperación de la intendencia de La Plata.

Una unidad histórica, amplia del movimiento obrero platense, con un esfuerzo grande en poder concretarla. Ese fue el tono coincidente de diversas intervenciones para calificar la normalización de la regional CGT La Plata donde confluyen 62 organizaciones gremiales de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio, Ranchos y Brandsen. Una muestra de unidad gremial con la elecciones como eje vertebrador, en donde se manifestó un fuerte respaldo a Axel Kicillof, (que estuvo presente) pidiendo por su reelección, y el rechazo a la “proscripción” de Cristina Fernández de Kirchner.

El multitudinario acto de presentación de la normalizada CGT fue en el camping del SOSBA (Obras Sanitarias) en en Ensenada con una variada asistencia del mundo gremial y político. Axel Kicillof fue el responsable del cierre al cual también asistieron, entre otros, Andrés Rodríguez (UPCN), Abel Furlán (UOM), Walter Correa (ministro de Trabajo bonaerense), Julio Alak (ministro de Justicia bonaerense), Marío Secco (Berisso) y Fabián Gagliardi (Ensenada). La concurrencia fue aún más variada en una muestra de unidad poco frecuente hoy en el Frente de Todos con diversos espacios sindicales y sectores políticos presentes.

Tras arduas negociaciones que llevaron meses según describieron los protagonistas, finalmente se conformó un triunvirato de conducción compuesto por Julio Castro (SOSBA), Héctor Nieves (UPCN) y Antonio “Nino” Di Tomasso (UOM). Debajo de ellos, otro tridente de secretarios Adjuntos con Nahuel Chancel (Petroleros), Pedro Borghini (Sanidad) y Darío Micheletti (SATSAID).

En las intervenciones hubo un cierre de filas detrás de la figura de Axel Kicillof con la coincidencia generalizada pidiendo por su reelección. En el caso de Cristina Kirchner tuvo también un respaldo amplio, no tan contundente como con Axel, sorprendiendo las palabras de Andrés Rodríguez de UPCN por la vehemencia con la cual defendió a la Vicepresidenta: “El peronismo nunca entregó a ningún compañero ni compañera, no vamos a permitir que los grupos de poder y las élites persigan a Cristina. Nuestro corazón está con ella, nuestra militancia está con ella y vamos a defenderla“. ¿Lo habrán escuchado sus compañeros de la mesa chica de la CGT?

También hubo un llamado a recuperar la Ciudad de La Plata gobernada desde diciembre de 2015 por Julio Garro de Juntos por el Cambio. No hubo ninguna alusión a candidaturas en palabras, pero sí se sentó en la primera línea de la mesa de oradores el actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de La Plata, Julio Alak.

En el cierre, Kicillof destacó la unidad y reivindicó el rol del movimiento obrero en las elecciones de 2019 donde “no hubo lugar donde no hubiera movimiento obrero esclarecido pidiendo la unidad a los dirigentes”.

“Ganar una elección es una gesta colectiva, nadie puede pensar que vamos a llegar al triunfo si no es recorriendo, dialogando, caminando, militando en las calles de todos los distritos de la Provincia“, agregó.

Tras fuertes críticas a la gestión de María Eugenia Vidal destacó: “Hoy el Ministerio de Trabajo en la Provincia tiene al compañero Walter Correa que en lugar de perseguir busca mejorar las condiciones de trabajo, se cumplan los derechos y para que se pueda consumar la unidad del movimiento obrero”.

Haciendo un parelelismo con 1945, llamó a “romper la proscripción en las calles, con la movilización del movimiento obrero“.

“El peronismo no va a bancar otra proscripción, no van a elegir quien de nosotros puede ser o no candidato, no se van a meter en nuestra estrategia electoral. La compañera Cristina Fernández de Kirchner no puede estar proscripta“, enfatizó y luego agregó: “Podran intentar proscribir, manotearnos recursos naturales, pero que sepan bien que estamos unidos y que no les tenemos miedo“, retomando una línea combativa que ya había expresado recientemente en el Plenario de la Militancia en Avellaneda.

Por su lado, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica y secretario de Interior de la CGT, Abel Furlán manifestó: “Tuvimos largas tardes de discusión para llegar a la unidad. Los trabajadores podemos discutir con firmeza y convicciones, pero al final del camino nos vamos a poner de acuerdo porque sabemos quienes son nuestros enemigos. Sabemos de donde venimos, cómo estamos y hacia donde queremos ir”.

“Hay un desafío enorme. Sabemos que no es el mejor momento para los trabajadores, pero es posible escribir una patria libre, justa y sin proscripciones. No queremos ver proscripta a la compañera Cristina Fernández de Kirchner en este proceso electoral”, apuntó Furlán.

“Es necesario que el peronismo retome su senda en estas elecciones y que haga gobernador en la provincia de Buenos Aires a nuestro compañero Axel que es quien mejor interpreta a los trabajadores y trabajadoras”, elogió el referente metalúrgico.

“Se necesita un candidato no solo para ganar las elecciones, también con las convicciones para transformar a la Argentina“, concluyó Furlán en una frase con alusiones veladas, pero bien comprensibles.

LOS REFERENTES LOCALES: UNIDAD HASTA QUE DUELA, RECUPERAR LA CIUDAD DE LA PLATA

La regional de la CGT de La Plata llegó a una unidad tras 17 años de divisiones con 72 organizaciones participando de la misma en un región que con industrias, producción de alimentos, puerto y capital de la provincia más poblada del país. La máxima conducción quedó en referentes más veteranos, históricos, con mayor presencia de juventud en la secretarías adjuntas.

El anfitrión y miembro de la conducción Julio Cesar Castro (SOSBA) destacó que “con este gobierno podemos discutir, hablar”. Por su lado Héctor Nieves (UPCN) reflejó: “este momento que parecía tan lejano hace cinco o seis meses llegó, poniéndonos los pantalones largos llegamos a un entendimiento comprendiendo que la unidad hace a la fuerza. Vamos a defender los derechos ganados, no queremos que ganen más los amarillos”.

Antonio Di Tomasso (UOM) subrayó el “logro de la unidad del movimiento obrero de La Plata. Es el comienzo de un compromiso y trabajo intenso de recuperar la Ciudad de La Plata y retener la provincia de Buenos Aires con el compañero Axel Kicillof“.

Nahuel Chancel, el más jóven (36 años), titular desde diciembre de 2021 del SUPeH Ensenada (petroleros) expresó: “Defendemos la empresa más grande del país como es YPF, que no vamos a permitir que ningún gobierno decida saquearla. No hay solución gremial, sin solución política de fondo”, dijo retomando el lema de la UOM.

“Nos reconocemos en la diversidad, buscamos recuperar La Plata, consolidar a nuestro gobernador y recuperar la nación con nuestros compañeros y compañeras que se definan, hoy los jóvenes tenemos la esperanza en Cristina Kirchner“, plantó posición, quien estuvo acompañado por un centenar de trabjadores del SUPEH Ensenada.

Pedro Borghini, de Sanidad, afirmó: “Necesitamos una región fuerte, con producción y desarrollo, también potenciar el cordón frutihorticola, el petróleo y el astillero. Acompañar a lo político. En octubre defender la conquista de los trabajadores. A no confundirse en este octubre, tenemos que seguir bregando para Axel Kicillof siga gobernando, consolidad al compañero Secco en Ensenada, a Fabián Gagliardi en Berisso y recuperar La Plata”.

Darío Micheletti, del gremio de Televisión destacó: “En la semana de la memoria es necesario refrescarla un poco, tenemos bien claro quienes nos han dado derecho en la historia Argentina con Perón, Evita, Néstor y Cristina”.

“La derecha nos quiere confundir. Esta normalización, nos llevo un poco de tiempo ponernos de acuerdo, todos teníamos un objetivo muy claro para acompañar al gobierno de turno, la reelección del gobernador Axel Kicillof. Nos falta consolidar en La Plata. Vamos a militar todo la provincia y recuperar la Ciudad de La Plata”.

Dentro del amplio abanico de presentes estuvieron, además de los ya mencionados: Roberto Baradel (SUTEBA), Estela Díaz (CTA de los Trabajadores), Adrián Pérez (UOM Quilmes), Gustavo Bellingeri (SATSAID), Marina Jaureguiberry (SADOP), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio y CGT), Florencia Saintout, Cristina Alvarez Rodríguez y Horacio Otero, responsable de CGT de la tarea de normalización.

