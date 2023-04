El abogado de los choferes que golpearon a Berni aseguró que “hubo infiltrados” que “encendieron la mecha”

El abogado de la UTA, Silvio Piorno, habló de la causa judicial iniciada contra los choferes de colectivo acusados de golpear al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y aseguró que sus defendidos “están arrepentidos”. Además confirmó que “hubo infiltrados” en la protesta y dio a entender que ellos iniciaron la agresión contra Berni.

“Fueron liberados pero siguen imputados en la causa. La fiscalía dispuso una restricción de acercamiento respecto al ministro“, detalló Piorno y agregó: “La fiscalía sigue investigando, sabemos que hay otros imputados que estarían identificados”.

“Los videos son elocuentes, no hay mucho para decir. Lo que puedo asegurar es que los choferes están arrepentidos y angustiados por lo que sucedió, la situación se les fue de las manos”, expresó Piorno en diálogo con Radio Provincia AM1270.

“Es una lección de vida para ellos porque terminaron presos. Era de esperar porque una protesta no puede transforarse en una agresión como esta a pesar de que el motivo fuese válido como la muerte de un compañero”, reflexionó el letrado.

Por otra parte, Piorno confirmó la versión sobre la supuesta presencia de infiltrados en la protesta. “Nos está ocurriendo desde hace varios años que en cada medida de fuerza aparecen grupos de infiltrados. Tenemos idea de dónde vienen. Los conductores se sumaron a una agresión que ellos no iniciaron”, apuntó el abogado dando a entender que los “infiltrados” empezaron la golpiza contra Berni.

“Hay muchos videos, está la justicia trabajando y esperamos que a partir de la investigación podamos determinar si hubo gente que no es de UTA que es un gremio que no es violento. Alguien encendió la mecha, es una agresión que no se justifica”, continuó.

“Trataremos que esto no llegue a un juicio con alternativas que tiene la justicia porteña y los choferes le van a pedir disculpas al Ministro. Vamos a ver si se puede hacer algún tipo de gestión para que eso ocurra” y confirmó que “la detención de los choferes tuvo que ver “con la denuncia que ratificó el ministro Berni” y “los policías que estaban lesionados”.

“Esto empezó de una manera anormal, estamos investigando la participación de personas del que no sabemos su origen”, concluyó.