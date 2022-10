Kicillof en Olavarría: “Es la capital nacional del cemento pero no hay una política local de viviendas”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó Olavarría y se refirió a la problemática de la tierra y la vivienda, en medio de los escándalos por la venta irregular de terrenos y los problemas con un plan de viviendas industrializadas municipal.

“Se están construyendo a todo vapor las 21 viviendas del barrio Educadores, en el marco un proyecto que inició en 2001 y es un orgullo poder terminarlo después de tantos años”, destacó el gobernador bonaerense y ancipó: “Además firmamos un convenio por 100 nuevas viviendas para empleados de comercios, ellos ya tienen los terrenos”.

Durante su visita a Olavarría, Kicillof se metió de lleno en una de las temáticas que más cuestionamientos trae al intendente local Ezequiel Galli, cuya gestión quedó envuelta en denuncias por corrupción en la venta irregular de tierras.

“Se hace muy difícil encontrar terrenos, es muy díficil si no hay una política pública local de viviendas y más en la capital nacional del cemento”, apuntó el gobernador bonaerense y agregó: “Deberíamos tener la cuestión habitacional mucho más dinámica, nosotros desde la provincia ayudaremos en todo lo que podemos, se lo dijimos al intendente, pero por ahora sólo pudimos actuar con organizaciones”.

Consultado por Todo Provincial sobre la venta irregular de tierras y los problemas con el plan municipal de viviendas “Tuvi”, el mandatario expresó: “Las cuestiones impugnadas judicialmente las debe resolver la justicia, no soy quien para dar veredictos pero lamento mucho que una cuestión tan necesaria como la tierra y la vivienda en Olavarría esté sometida a este tipo de discusiones y situaciones.

“Nosotros queremos acompañar al pueblo de Olavarría. Si necesitan viviendas y esta política local está impugnada o no funciona todo lo que pueda hacer la provincia para suplir al municipio lo vamos a hacer“, agregó.

“Nosotros no discriminamos a ningún municipio por la pertenencia política de su intendente, por más que Vidal a los municipios con intendentes opositores no les dio nada, ni pan ni agua. Nosotros no somos así, durante la pandemia enviamos asistencia sanitaria a todos los municipios y hasta pagamos los sueldos de los municipales”, concluyó.