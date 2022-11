Se burló de un joven con síndrome de Down y recibió una lección que se hizo viral: “Gracias a Dios es mi hijo”

El episodio de discriminación ocurrió en Olavarría y se tornó viral en redes sociales. Una joven se burló de otro con síndrome de Down con quien se encontró en un boliche de la ciudad. La madre del chico discriminado le contestó en redes. La respuesta, con altura y sin agresiones, fue replicada cientos de veces.

“Lo inclusivo que es Brandi, tuve bailando al lado a un down pelado por dos horas”, comentó una joven en su cuenta de Twitter. “Con todo respeto a los pelados”, agregó luego en un claro mensaje discriminatorio.

El posteo generó indignación y muchos le respondieron con enojo, algunos de ellos cayendo en agresiones. Sin embargo, quien tomó la posta fue la madre del joven discriminado. Con un mensaje constructivo y sin violencia le dio una gran lección a la joven y al resto de la sociedad.

“Buenas tardes con respeto a ese chico Down q te referís y al pelado gracias a dios es mi hijo y te paso su face así ves q clase de persona es se llama Hernan Canobi Cabrera y para q te des una idea es muy respetuoso y no creo q te haya faltado el respeto ahí te paso unas hermosas fotos de MI HIJO DOWN. Es más si algún día querés te invitamos así lo conoces y te vas a dar cuenta q buen PELADO DOWN”, expresó la mujer.

El posteo luego menciona a varias personas y agrega: “Pregúntales x el PELADO DOWN. Te van a saber decir q clase de persona es digo así te vas dando cuenta y tengo muchísimos más. Aunque no te conozca x ahí te das a conocer. Saludos de mi gran hijo el “pelado Down “, concluye el posteo que cosechó cientos de mensajes y fue compartido más de dos mil veces.

Ante la repercusión que tuvo, la joven eliminó el tuit discriminatorio y puso en privado su perfil. Como en sus redes utiliza un nombre de fantasía no trascendió su verdadera identidad.