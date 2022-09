Julio Marini contó cómo hizo para que Benito Juárez sea “municipio modelo” en caminos rurales

En Benito Juárez, ni la grieta pudo lograr que los productores rurales dejen de reconocer el buen estado de los caminos rurales. A pesar de ser un intendente peronista, Julio Marini logró trabajar en forma mancomunada con el “campo” para transformarse en un “municipio modelo” en este servicio que es esencial para el interior bonaerense.

Los caminos rurales de Benito Juárez son la envidia de toda la provincia de Buenos Aires y el país. Pero esto no fue siempre así. Cuando asumió como intendente en 2002, Marini se encontró con caminos “complicados” y una cobrabilidad de la tasa vial que no llegaba al 50%. Con un trabajo mancomunado con los productos, el municipio logró revertir totalmente la situación.

“Hace poco en Juárez se hizo una jornada muy importante por nuestro modelo en el manejo de los caminos rurales”, destacó el intendente en referencia al tercer “Simposio de Caminos Rurales” realizado a fines de julio con presencia de funcionarios y productores de toda la provincia de Buenos Aires y también de otras jurisdicciones como Córdoba y Santa Fe.



Cómo hizo Benito Juarez para tener los mejores caminos rurales

“No es una tarea fácil y lleva tiempo. En 2002 me encontré los caminos complicados y una recaudación muy baja de la tasa vial que no llegabaal 50%. Claro que la recaudación era baja porque no había un buen servicio“, contó Julio Marini.

Y reveló: “Decidimos convocar a los productores y conformamos una comisión vial con el rango de secretaría. Trabajamos conjuntamente con los productores para avanzar con las obras en cada camino porque ellos son los que saben donde están los principales problemas”.

“Ahora tenemos caminos excelentes, una recaudación del 96 por ciento en la tasa vial, tenemos 14 motoniveladoras, 12 casillas, 4 retroexcavadoras, carretones y un camión de service“, subrayó con orgullo el intendente.

Julio Marini explicó que la clave es continuar trabajando y renovando el parque automotor constantemente. Para ello, recientemente firmó un convenio con el Banco Provincia para financiar la compra de nueva maquinaria a través de “Provincia Leasing Municipios 2022”.

“Esto que se sumó del Banco Provincia con tanta agilidad para renovar el parque automotor también es muy importante”, remarcó el intendente.



“En este momento tenemos 32 obras en Benito Juárez”

Julio Marini destacó que actualmente “se están ejecutando 32 obras en Benito Juárez”, y expresó: “Tengo un gran agradecimiento al gobernador por el acompañamiento a todos los municipios, sin importar la ideología de su intendente”.

“Llegamos al 100% de agua potable, 98% de cloacas, estamos haciendo la Casa de la Provincia, un jardín maternal, un SUM, 104 cuadras de asfalto y el recambio de la cañería de agua de toda la localidad cabecera financiados por la provincia con 350 millones de pesos”, detalló Marini entre otras obras.

“Tenemos un gobernador que está presente en todos los temas. Firmamos un convenio de Provincia Leasing por el cual compramos camiones, motoniveladoras, pala cargadora y otras herramientas para mantener en buenas condiciones los caminos rurales usados por los chicos para ir a la escuela, los trabajadores y los productores”, concluyó.