Benito Juárez / Marini recibió a la ministra de las Mujeres y adhirió al programa “Comunidades sin Violencia”

La ministra de las Mujeres, Estela Díaz, visitó la ciudad de Benito Juárez en el marco de la firma del convenio relacionado al Programa “Comunidades sin Violencia. Fortalecimiento de la gestión municipal contra las violencias de género” entre el municipio y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual bonaerense.

La funcionaria provincial junto a su equipo de trabajo fue recibida en el Palacio Municipal por el intendente Julio César Marini. Posteriormente en el Salón Dorado se llevó a cabo el acto mediante el cual quedó firmado el convenio.

El Programa “Comunidades sin violencias” prevé el fortalecimiento de la gestión municipal contra las violencias de género” en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, con la finalidad de ampliar la capacidad de respuesta municipal en la prevención, asistencia y atención de las violencias, en pos de trabajar por el respeto al derecho humano de vivir una vida libre de violencias y discriminaciones.

Participaron del acto, Flavia Delmas (Sub secretaria de políticas contra las violencias por razones de género), Lucía Portos (Sub secretaria de políticas de género y diversidad sexual), Lidia Fernández (Sub secretaria e políticas transversales de género), Mercedes Castilla (Sub secretaria legal, técnica y administrativa) y la Directora Regional Silvia Zaballa.

Por parte del municipio, asistieron la Profesora María Teresa Ricci (Concejal y Secretaria de Desarrollo Social en uso de licencia), Giselle García (Directora de Mujeres, Género y Diversidad Sexual del municipio), Mariana Landa Arraras (Secretaria de Desarrollo Social interina), funcionarios integrantes del gabinete, concejales, autoridades educativas, policiales, representantes de instituciones intermedias y medios de prensa locales.

Vale recordar que la visita de la Ministra Estela Díaz a Benito Juárez se realiza en el marco de una serie de actividades previstas para toda la jornada, como por ejemplo la reunión del Consejo Provincial de articulación con los municipios, la reunión del Consejo Provincial de Organizaciones sociales, rondas de participación social, feria de emprendedores locales y el cierre con espectáculos artísticos y culturales en Plaza Independencia.