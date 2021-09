Hallaron el cuerpo de un pescador flotando en la laguna de Mar Chiquita

Un hombre de 76 años fue hallado sin vida en la Laguna de Mar Chiquita (albufera). Había entrado al agua a pescar con mosca y su cuerpo apareció flotando boca abajo a los pocos minutos. Tenía puesto un wader de neoprene.

Este jueves al mediodía encontraron a un pescador de unos 76 años flotando en la zona del Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados Mar Chiquita (CELPA), situado a la ruta del kilómetro 477 de la ruta 11.

Este viernes se le realizará una operación de autopsia para determinar las causales de la muerte. Se presume que habría sufrido un problema de salud mientras estaba en el agua. La zona en la que apareció ahogado no era de profundidad y tenía un traje de neoprene colocado.

Según confirmó el Ayudante Fiscal que interviene en la causa, Dr. Diego Benedetti, la víctima fatal “era un pescador que dejó su vehículo a unos 30 metros, pasó un alambrado y fue a pescar a la orilla del lago. Tenía un traje de neoprene puesto, se metió al estilo “mosca” (se meten con el agua a mitad del cuerpo), no tenía ninguna barcaza”.

Asimismo confirmó que la primera hipótesis indica que “el hombre se descompuso o algo le pasó y se cayó al agua, de hecho quedó ahí la caña de pescar rota. Aparentemente no es una zona de mucha profundidad porque bajan caminando los pescadores”.

“Al tener el traje de neoprene, si bien falleció el hombre, eso le permitió flotar porque si no, no lo hubiésemos encontrado”, informó.

Además destacó que “mañana se le hace la operación de autopsia y veremos cuáles serían las causales de muerte pero, aparentemente, no habría intervención de terceras personas”.

Respecto de los datos de la persona, aún no trascendió el nombre pero se confirmó que no era residente de Mar Chiquita, sino de Buenos Aires. “Aparentemente tendría una casa en Santa Clara habría venido a pasar unos días, la familia no es de acá”, señalaron.

Su cuerpo fue hallado por otro pescador con quien había hablado previamente. Fue él quien llamó a la policía.

Trabajaron efectivos de la Patrulla Rural de Mar Chiquita y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la costa norte, quienes ingresaron a la zona a bordo de una lancha, para retirar el cuerpo.