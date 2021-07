Con un fuerte rechazo, terminó la audiencia pública por la exploración petrolera en el Mar Argentino

Este lunes finalizó la audiencia pública n° 1/2021 convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para la evaluación de impacto ambiental del proyecto de prospección sísmica offshore en el marco de un proyecto de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Argentina Norte (CAN), en el Mar Argentino.

De la audiencia participaron miembros de la sociedad civil, representantes de organizaciones sociales y ambientalistas y representantes del sector petrolero.

Aproximadamente, expusieron 350 personas de las cuales 333 se opusieron al avance de la industria petrolera en el Mar Argentino. Sólo 12 se manifestaron a favor.

Las áreas donde se realizarán las exploraciones sísmicas son CAN 100, CAN 108 y CAN 114. El bloque CAN 100 comprende un área de 15.000 km2 y es el bloque más grande de la Cuenca Norte del Mar Argentino. Este se encuentra a la altura de Mar del Plata.

En tanto, el área CAN 114 comprende unos 3.443 km2, y se ubica a aproximadamente 400 km de la localidad de Necochea.

Este año, el gobierno autorizó a Shell a sumarse a YPF y Equinor en la exploración del área CAN-100. YPF y Equinor son socias en CAN-114, mientras que Equinor tiene el 100% de CAN-108. Entre 2017 y 2019 se entregaron permisos para efectuar esta actividad en más de 1.000.000 de km2 de mar hasta el año 2025 ya que los proyectos están incluidos en el Plan Gas.

“Es importante considerar y comprender que, incluso en cumplimiento de los planes más ambiciosos de transición energética, será necesario contar con aprovisionamiento hidrocarburífero por varios años más, de modo que resulta necesario y urgente establecer los lineamientos para el sector conforme a la nueva realidad ambiental”, indicó Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático nacional y presidente de la audiencia.

“Las exposiciones realizadas durante esta audiencia visibilizan la necesidad de impulsar una discusión sobre la política energética en la cual se inscribe el proyecto bajo análisis. Necesitamos definir claramente de dónde extraeremos los recursos energéticos, cómo lo haremos y por cuánto tiempo. Es necesario y urgente darnos un diálogo honesto y realista sobre cómo llevaremos adelante esta transición”, agregó el funcionario que además señaló la necesidad de que Argentina cuente con un plan de descarbonización.

La campaña sísmica contará con tres buques donde se desplegará una red de 10 cables de 8.000 metros de largo y 150 metros entre ellos con una anchura de barrido de 1.350 metros. Los cables son sumergidos a 12 metros de profundidad y arrastrados por el buque principal.

Estos efectúan disparos submarinos con cañones de aire que crean fuertes ruidos, con un impacto en más de 300 mil km2, una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires. Las ondas sonoras de estos disparos viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración.

Por su parte, Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace Argentina, consideró: “La respuesta ciudadana fue contundente. Más de 300 personas pidieron que no destruyan las costas de la provincia de Buenos Aires y exigieron un Mar Argentino libre de petróleo”.

Y agregó: “Lamentablemente, la audiencia no fue vinculante, pero de todos modos creemos que las autoridades no pueden hacer oídos sordos al pedido de la ciudadanía”.

“Para mitigar la actual crisis climática, la discusión no debe estar enfocada en cómo, dónde y bajo qué estándares se deben realizar las operaciones petroleras. Se debe apuntar a dejar atrás las inversiones y los subsidios a combustibles fósiles, que se transformaran en tecnologías obsoletas en los próximos años. Para ello, se debe agilizar la transición de nuestra matriz energética hacia las energías renovables. Continuar otorgando concesiones offshore a la industria petrolera no va en línea con los desafíos que nuestro país y el mundo enfrentan en materia de crisis climática”, concluyó la vocera.