Detuvieron al tío de los menores acusados del crimen de Martín Mora en Mar del Plata

Un joven de 21 años fue detenido el lunes por la tarde como presunto autor material del crimen de Martín Mora Negretti, apuñalado en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, lugar donde había ido a pasar el fin de semana largo y el Día del Padre junto a su familia.

Esta detención se produjo luego de que tres adolescentes acusados del ataque se declararan inocentes ante la justicia y señalaran a este hombre como responsable, que inicialmente, se creyó que se había quedado en el departamento.

Por su parte el fiscal Marcelo Yáñez Urrutia confirmó además que los dos menores detenidos, de 13 años y el restante de 15, “no estaban alcoholizados ni bajo los efectos de estupefacientes”.

Yáñez Urrutia detalló que “los menores reconocen haber estado en el lugar, pero negaron haber asesinado a Mora Negretti” y que luego de tomarles declaración dispuso que fueran trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y sometidos a una serie de peritajes psicológicos y psiquiátricos.

Al continuar con las diligencias, los pesquisas detuvieron a Juan Carlos Bibbo, de 21 años, tío de dos de los adolescentes investigados y pareja de González, dijeron los informantes.

La aprehensión fue solicitada por el fiscal Leandro Arévalo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Mar del Plata, y dispuesta por el juez de Garantías Saúl Errandonea.

Habló el padre de la víctima

“A mi hijo lo mataron peor que a un perro. Mi hijo salió a festejar su cumpleaños (cumplió treinta el sábado) y volvía con su novia, su amigo y la novia de su amigo, y bajaron estas lacras y lo mataron a puñaladas”, indicó Luis en la puerta en la puerta de la sala velatoria.

“Quiero que se haga justicia y que todos estas lacras la paguen, ya se sabe que no estaban drogados ni alcoholizados, es decir, que estaban muy conscientes de lo que hicieron, no pueden salir libres. Las leyes deben de cambiar para que estas lacras no queden libres”, afirmó el hombre que tiene otros tres hijos que residen en Mar del Plata, al igual que su esposa.