Detuvieron a los menores implicados en la muerte del empresario Walter Sampietro

La madre de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado a puñaladas por una patota en la localidad bonaerense de Santa Teresita durante los festejos de Año Nuevo, señaló que desconoce los motivos por los cuales comenzaron a pegarle a su hijo, a la vez que advirtió que va a «mover cielo y tierra» para que haya justicia por el crimen.

«No tengo idea de por qué le pegaron y lo corrieron por seis cuadras a Tomi. Lo que sé es que se pelean en la playa y después lo van a buscar. Mientras lo iban corriendo, le pegaban», relató con lágrimas en sus ojos Samanta, mamá de Tomás, en diálogo con el canal de noticias TN.

La mujer, que trabaja de enfermera en el hospital de Santa Teresita, contó durante la entrevista cómo se entero que su hijo había sido herido.

«A las 7 de la mañana me suena el teléfono. Cuando atiendo me dice la prima que un amigo de Tomi tenía su teléfono y le decía que mi hijo estaba en el hospital. Como yo trabajo en el hospital, me hicieron pasar rápido. Ahí me dijo el médico que habían hecho todo posible, pero que no habían podido salvarle la vida», recordó angustiada.

Luego de ello, Samanta agregó: «Yo nada más quiero justicia para mi hijo. Esto no me lo veía venir. Me parece muy injusto lo que hicieron con él. No creo en la Justicia, pero espero que la haya. Voy a mover cielo y tierra. Queremos que nos entreguen el cuerpo y nada más que eso».

Además, la madre de Tomás señaló que su hijo era su «debilidad» y lo describió como «bueno y trabajador».

«Tomás Tello era mi bebé. Se levantaba a las 7 de la mañana y se iba a trabajar, tenía un montón de amigos. Todo el mundo lo quería», detalló.

También, la mujer mencionó que el joven de 18 años había festejado Año Nuevo con su padre y que luego se iba a encontrar con sus conocidos en la Costanera de Santa Teresita.

«El último estado que publicó fue a las 4.20 de la mañana. Estaba ahí con mucha gente, con amigos y amigas. Acá se estila de ir a brindar a la playa», señaló.

Por último, Samanta cuestionó el accionar policial ya que «mucha gente había llamado» para alertar de los incidentes cerca de la playa.

«Mucha gente llamó a la policía cuando vio los disturbios y llegaron cuando Tomi ya estaba apuñalado. Quiero justicia porque a mi hijo no me lo devuelve nadie y para que pueda descansar en paz», cerró.