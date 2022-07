Denunciaron ante el INADI al decano de la Facultad de Derecho de la UNLP por “maltrato” y “violencia de género”

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) informó que recibió una denuncia contra el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Berri, presentada por una docente alegando “maltrato, violencia de género, dichos discriminatorios y persecución ideológica y política”.

Berri recibe está denuncia en su contra, que se suma a una docena de otras igual de graves, también por maltratos, hostigamiento, acoso sexual y violencia de genero contra pares del derecho, docentes y alumnas.

Según la denuncia, entre las agresiones verbales proferidas por el decano se encuentran algunas como: “a esta putita, no sé cómo hacer para echarla, es una negra villera, me tiene podrido, por qué no se irá a la casa a cuidar a los hijos.”

Por otra parte, y en el mismo sentido, a esta denuncia ante el INADI se sumó la presentación de un amparo judicial “con solicitud de medida cautelar para poder trabajar con cese de actos de hostigamiento y medida perimetral.” La misma fue rechazada.

“La discriminación no es un acto aislado, sino que tiene una raigambre histórica producto de un modelo social que, durante siglos, postuló una concepción de “normalidad” que ubicó a algunas personas con determinadas características (varón, blanco, de edad productiva, instruido, católico, heterosexual, sin discapacidad, entre otras) en una relación de poder subordinante sobre otras que no se correspondían con ese patrón heteronormativo. Toda discriminación constituye un hecho violento, además de una vulneración a los derechos humanos. Las formas graves y persistentes de discriminación en el trabajo contribuyen a agudizar la vulnerabilidad y la exclusión social de aquellos grupos que históricamente han padecido segregación”, sostuvo la delegada del INADI en La Plata, Karina Vitaller.

La discriminación puede presentarse en distintas etapas de la vida laboral: en las búsquedas de empleo, en las entrevistas, en la selección, desempeño, promoción, retiro y/o despido. Puede ponerse de manifiesto en un trato desigual, injusto y menos favorable a determinadas personas que no se correspondan con el patrón arriba mencionado, sin perjuicio de las capacidades y formación que cada persona posea para el desempeño de sus funciones.

La asignación de roles y atributos a mujeres y varones ha generado una desigualdad histórica que ubica a las primeras en un plano de subordinación por debajo de los segundos. El mundo laboral no resulta ajeno a esta construcción histórica y cultural de la diferenciación de género. Las relaciones de trabajo producen y reproducen, de manera flagrante, las inequidades y las situaciones de discriminación en perjuicio de las mujeres y de los atributos asociados a la femineidad.

El Mapa Nacional de la Discriminación, relevamiento federal de reciente publicación y elaborado junto a veintitrés universidades nacionales, da cuenta de que el 36% de la población considera a la discriminación como una “vulneración de derechos”, el 72% experimentó alguna situación discriminatoria y los espacios más reiterados donde se sufrió este hecho fueron en los ámbitos educativo, laboral y en la vía pública. Dentro del espacio laboral, la dimensión de género ocupa el primer lugar de estas experiencias negativas.

La violencia laboral, manifiesta en el caso del Dr. Berri, refiere a toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, ya sea en concepto de amenaza o acción consumada. La violencia laboral incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual. Es producida por personas de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.