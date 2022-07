Silvio Zurzolo de ADIBA: “Con estos indicadores no creo que el crecimiento se pueda sostener”

En medio de la incertidumbre económica y financiera, Todo Provincial RADIO entrevistó al presidente de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), Silvio Zurzolo, que explicó cómo afecta el contexto actual a las Pymes.

“Estamos atravesando momentos muy complicados, la coyuntura no acompaña porque no hay previsibilidad sobre lo que pueda pasar. Eso complica a las Pymes porque por momentos hay falta de insumos, en otros se rompe la cadena de pagos, además de los efectos que dejó la pandemia. Estamos esquivando las balas permanentemente”, expresó el titular de ADIBA, Silvio Zurzolo.

Con más de 200 cámaras adheridas, cinco parques industriales y varias cámaras sectoriales, ADIBA representa a los industriales PYMES de la Provincia de Buenos Aires.

Sobre los principales problemas que enfrentan las Pymes, el dirigente empresarial apuntó: “Representamos todo tipo de empresas con distintas realidades pero en promedio los grandes problemas son la necesidad de más personal que actualmente no pueden tomar por diferentes motivos, la falta de insumos para producir lo que es muy grave y la incertidumbre por la falta de precios para comprar y vender”.

Silvio Zurzolo: “Sólo se puede salir con un proyecto productivo”

El presidente de ADIBA opinó que la única forma de llegar a la “raíz del problema” es desarrollar un “programa productivo con inclusión social que vaya más allá los gobiernos y sea una cuestión de Estado que tenga apoyo de todos los sectores”.

Sobre el crecimiento económico de los últimos meses, Zurzolo advirtió: “Tuvimos 24 meses de caída con el gobierno anterior y luego nos agarró la pandemia por lo que es lógico que volvamos a crecer. Estamos creciendo pero veníamos de muy abajo. Además, los salarios están muy atrasados por lo que el consumo interno va a empezar a caer seguramente. Con estos indicadores no creo que el crecimiento se pueda sostener”.

Y continuó: “Con esta inflación se hace muy difícil, las Pymes no están en condiciones de mejorar mucho los salarios y a los trabajadores no les alcanza para vivir bien. Entonces entramos a un círculo complicado porque si la gente no gana bien, nosotros no podemos vender nuestros productos porque las pymes producen para el mercado interno. Creo que de acá sólo se puede salir con un proyecto productivo”.

La escasez de dólares y su efecto en las Pymes

Sobre las medidas tomadas para restringir las importaciones en el marco de la restricción de divisas, Silvio Zurzolo graficó: “Una empresa que fabrica motores eléctricos necesita un insumo que no se fabrica en el país. A pesar de que solo cuesta 20 mil dólares no lo puede traer porque le permiten importar el mismo cupo del año pasado, cuando le habían bajado las ventas. Si no consigue el insumo deberá parar la producción”.

“Pedimos una mesa para tratar estos temas puntuales”, expresó y ejemplificó: “El café en el mundo aumentó un 100%. En Argentina casi no se produce por lo que se debe traer de afuera. Permiten traer el mismo cupo que el año pasado pero en producto esto representa la mitad porque su valor internacional se duplicó”.

La designación de Silvina Batakis como Ministra de Economía

Consultado sobre la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, el titular de ADIBA opinó: “Nos parece una persona con mucha capacidad y esperamos que pueda llevar adelante los cambios que necesitamos. De todos modos no creo que dependa sólo de ella, sino de todos. El secretario de Comercio Martín Pollera también es un excelente economista y sabe mucho de producción”.