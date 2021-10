Cristina Pérez blanqueó su romance con el diputado nacional Luis Petri luego de que los “pescaran” a los besos en la calle

Según reveló la presentadora del noticiero de Telefe, la relación con el legislador radical “comenzó de manera profesional y se fue haciendo cada vez más íntima hasta que decidieron juntarse a hablar de vinos”.

El mendocino tiene 44 años es diputado por Juntos por el Cambio desde el 10 de diciembre de 2017, aunque ya trabajaba en la Cámara Baja como abogado desde 2013.

“Yo no me enamoro fácil. Me tiene que caer como un rayo y ahí me enamoro. El amor es una gema exótica. Cuando llega, llega haciéndose esperar. He tenido grandes amores y he sido muy feliz. No tengo en mis planes casarme pero la vida a veces te sorprende“, expresó Pérez en una entrevista televisiva.

Quién es Luis Petri

Petri es el tercero de cuatro hermanos de una familia tradicional de San Martín; milita en el radicalismo desde los 14 años, es abogado y desde 2005 ha sido dos veces legislador provincial y cumple su segundo período como diputado nacional.

Como legislador está emparentado con los temas de seguridad: cree en un sistema de penas duras y de cumplimiento completo para los delitos graves y por sus ideas, muchos lo tildan de “mano dura”, una definición de la que se hace cargo. “El imputado tiene cientos de derechos y el Estado se olvidó de las víctimas, eso es lo que hemos querido cambiar”, expresó en una entrevista publicada en su sitio web.

Por su defensa del gobierno anterior, Petri fue tildado como “el más macrista de los radicales”, algo de lo que tampoco renegaba.

“Me siento parte de este gobierno y lo defiendo, no soy un aliado, es mi gobierno. En 2019 el radicalismo debe apuntar a tener más gobernaciones, a crecer en el interior, en los municipios, en los concejos y a acompañar un segundo período del presidente Macri”, apuntó antes de la derrota contra el Frente de Todos.