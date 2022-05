A punto de asumir como Presidente de la UNLP, Martín López Armengol anticipó cómo será su gestión

El electo presidente electo de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, habló con Todo Provincial RADIO sobre los desafíos de su gestión que iniciará formalmente el próximo 31 de mayo con su asunción. El ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas habló de la necesidad de complementar la presencialidad con las tecnologías y destacó la importancia de las políticas de Bienestar Universitario.

El flamante presidente de la UNLP adelantó que, en términos generales, su gestión significará una “continuidad del modelo de gestión con la Universidad inserta en la sociedad”, y enumeró algunos de los desafíos que enfrentará durante los próximos cuatro años.

“En primer lugar habrá un gran desafío que es la vuelta a la presencialidad y su complementación con la tecnología aplicada en el sistema educativo. Tuvimos dos años muy difíciles, muy disruptivos porque nosotros habíamos iniciado nuestro plan estratégico y en marzo tuvimos que cambiar todo para ir a una virtualidad obligada. Ahora debemos lograr que estas herramientas tecnológicas aplicadas puedan seguir formando parte de nuestro proceso educativo en todos los niveles”, plantó López Armengol.

Y resumió: “El desafío será ver cómo podemos capitalizar todo este proceso de virtualización forzada que tuvimos a partir del 2020”.

Por otra parte, el decano electo anticipó que buscará darle un mayor impulso al emprendedurismo. “Desde mi paso por Ciencias Económicas vengo con muy buenas experiencias respecto al fomento de los emprendedores, una parte del sector productivo que es muy amigable con la nuevas generaciones por la fuerte vinculación entre el trabajo y los proyectos propios”.

“Se necesita un apoyo, la Universidad tiene una incubadora llamada Minerva que funciona en Ciencias Económicas y tenemos la expectativa de profundizar este camino”, remarcó.

Además, Martín López Armengol señaló que trabajará para que la UNLP “recupere la presencia internacional afectada por la pandemia a través del intercambio tradicional de estudiantes, docentes e investigadores pero también a través de la tecnología”.

Martín López Armengol y los desafío de “aprovechar” la virtualidad

El ex decano de Ciencias Económicas aseguró que la virtualidad “cambió nuestra manera de vivir y de comunicarnos”, aunque advirtió que “en nuestro país hay deficiencias estructurales que también son barreras para la virtualidad como la conectividad”.

En ese contexto, López Armengol consideró que la presencialidad “no puede significar volver a la misma situación previa al 2020 porque habríamos perdido la oportunidad que generó la virtualización obligada”, y remarcó: “Hay mucho material generado en estos dos años que no debe perderse. Tenemos la firme decisión de seguir apostando a la tecnología aunque conllevan una gran inversión”.

“Más allá de que la presencialidad es indispensable, sería una pérdida que todo lo generado durante estos años quedase guardado en un cajón. Creo que tenemos que seguir trabajando en insertar la tecnología para que formen parte habitual del proceso de aprendizaje que interactúe lo presencial con lo virtual”, reforzó el presidente electo de la UNLP.

Las “demandas insatisfechas” y los límites del presupuesto

“Cuando uno piensa en cumplimiento de objetivos tiene que mirar fundamentalmente la línea del presupuesto. Cualquier acción requiere uso de recursos económicos. Por eso las discusiones son permanentes entre las demandas y los recursos, no sólo económicos, que son finitos”, explicó Martín López Armengol.

El presidente electo aseguró que le resulta “fascinante” que los estudiantes “siempre vayan por más”, lo que hace que “cuando solucionás un problema, inmediatamente aparezca otro”, y apuntó: “Las demandas son permanentes y van evolucionando por lo que hay que tener mucha sensibilidad para captarlas y decisión para satisfacerlas”.

En ese contexto, destacó el crecimiento del Comedor Universitario. “Comenzamos en 2004 con las primeras bocas de comedor, ahora son 4 y agregamos turno noche con viandas. Sin embargo sigue habiendo necesidades y apostamos a seguir creciendo. Cuando estaba en el vicedecanato de Económicas había una marcha por semana reclamando por el Comedor y ahora es una demanda satisfecha. La Universidad y Desarrollo Social de la Nación hace un gran esfuerzo para que el comedor sea de calidad”, subrayó.

Por último, López Armengol aseguró: “Hay cuestiones académicas que tratamos de ir solucionando para no demorar a los chicos en las carreras pero también cuestiones de Bienestar Universitario que debemos cubrir para que no sea una traba. Los dos son importantes y son responsabilidad de nuestra gestión. Estamos convencidos de que las polticas de bienestar como el comedor, el albergue y becas sirven, ayudan y en muchos casos son determinantes para que muchos chicos puedan ingresar a nuestra universidad, tener una trayectoria y egresarse. No vamos a aflojar y seguiremos atendiendo todas las demandas insatisfechas”.