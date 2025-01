Villa Gesell tuvo una ocupación del 76% en el segundo fin de semana del año

Se trata de Cristian León, excandidato a intendente de La Libertad Avanza en Mar Chiquita que en las últimas elecciones obtuvo el 22% de los votos. El hombre agredido contó que el dirigente libertario lo golpeó sin mediar palabra. Cristian León fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de Batán.

Según fuentes policiales, el altercado se produjo este miércoles por la mañana en la puerta de la sucursal del Banco Nación, hasta donde llegaron León junto a su pareja, la concejal Patricia Heltener.

La víctima de la agresión de nombre Pablo relató al medio Ahora Mar Chiquita que había ido al banco para acompañar a su madre pero que en el momento del ataque se encontraba en la puerta de la entidad para poder utilizar su celular para contestar consultas por alquileres.

En ese momento arribaron Cristian León y la concejal Patricia Heltner. “Ella se me pone a unos metros y me dice que se iba a peinar porque según ella yo le iba a sacar una foto, entonces le respondo ‘por favor señora entre al banco y no me diga nada’. Le alcé la voz solo lo suficiente y en ese momento salió Cristián León y me dio un derechazo sobre el ojo izquierdo”, relató el hombre.

Y continuó: “No quise hacer nada porque sabía que estaban las cámaras e inmediatamente un policía del banco salió. Le voy a meter una restricción perimetral”.

Una vez demorado, la fiscalía de flagrancia determinó la aprehensión del excandidato a intendente y la formación de una causa en su contra por lesiones. Posteriormente, de acuerdo a lo precisado por la policía, León fue derivado a la penitenciaría de Batán.

Cristian León de 45 años fue el candidato a intendente de LLA en Mar Chiquita y en las últimas elecciones obtuvo el 22% de los votos para ubicarse como tercera fuerza del distrito.