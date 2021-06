Tiago Garritano, influencer, creador de contenidos y de la cuenta de instagram “Soy Re Fisura” que cuenta con más de 1 millón de seguidores. En dialogo con Todo Provincial el joven de 17 años nos cuenta los secretos de cómo hacer para tener muchos seguidores.

“Hay muchas redes sociales, cada una tiene sus nichos de personas, pero creo que los adolescentes podemos tener diferentes tipos de vista, por un lado está el que entra para pasar el tiempo y por otro lado, están quienes la miramos por un lado laboral”, cuenta el joven nacido en la ciudad de La Plata.

En esa línea Tiago afirma que “Las cuentas se pueden comprar y vender, es depende el negocio que vos veas en las plataformas, hay muchos servicios”.

Y continuó: “Soy Re Fisura” se creó con otra cuenta, en agosto del 2018, pero se llamaba “indirectas copadas” que era de un chico del ámbito de Memes, que es donde me manejo yo”.

“En noviembre del 2020 le compro la cuenta, y como no me convencía el nombre ni la temática, porque era subir Memes así nomás y le di vida a “Soy Re Fisura” y el apodo es “Fisu”, contrate a un diseñador para que me diseñe la foto de perfil y una plantilla para subir los memes para darle la identidad que hoy tiene”, cuenta Garritano.

Además sostiene con mucho énfasis que “Empecé en 2017 y tengo una idea bastante avanzada de cómo captar al público y hacer crecer los seguidores”.

Los Tips para lograr más seguidores:

– Otra forma de conseguir incrementar tus seguidores es difundiéndola a amigos y ellos que se la difundan a otras personas y se va corriendo la bola. Si el contenido es bueno termina creciendo mucho.

-Si uno genera un contenido, con subirlo a la plataforma no alcanza, a lo sumo que la pegues con el algoritmo.

-Tik Tok por ejemplo puede mostrar un video tuyo a una persona, y que esa persona interactúe y comience a verse y se termine haciendo viral, pero eso tiene que ver con el algoritmo de la plataforma.

-Una puede ser comprando publicidad a cuentas que son más grandes que la de uno.

¿Cómo funciona el algoritmo? Se lo muestra a una persona y a esa persona le gusta, o interactúa, después se lo muestra a 3, si a esas les gusta, ira por más y así llegar a millones.