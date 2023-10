La agrupación disidente del SUTEBA vinculada al Frente de Izquierda organiza un nuevo paro docente de 48 horas para este martes 3 y miércoles 4 de octubre. A pesar de no tener personería gremial para lanzar la medida, los paros de la Multicolor vienen siendo cada vez más masivos en la provincia de Buenos Aires.

La Multicolor únicamente es conducción en los Suteba seccionales de Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca pero los paros convocados por esta facción disidente a Roberto Baradel generan adhesión entre docentes de toda la provincia, la mayoría de los cuales ni siquiera están afiliados al gremio.

Cabe aclarar que los paros docentes sólo pueden ser convocados legalmente por los sindicatos con personería gremial a nivel provincial. En este caso, ninguno de los gremios que cumplen este requisito llaman a la medida de fuerza ya que recientemente acordaron un bono y un nuevo incremento salarial del 25% para septiembre.

Los paros de la agrupación opositora fueron cuestionados por el titular del gremio Roberto Baradel quien aseguró que en el actual contexto son medidas que «abonan para que el neofascismo y el neoliberalismo gane las elecciones».

Los reclamos de Suteba Multicolor

–Reapertura de las paritarias y un salario igual a la canasta familiar en el cargo de PR, indexado mensualmente por inflación.

-En defensa de la escuela pública y gratuita

-En defensa de una educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género.

-No a las escuelas voucher ni a la privatización del sistema educativo.

-No a las reformas antieducativas como la 5ta hora

-Construcción de escuelas y aulas necesarias.

-Universalización y ampliación del SAE, provisión de viandas a las escuelas que no tienen comedor.

-Creación de todos los cargos faltantes.

-Defensa del IPS, basta de atraso jubilatorio.

-Defensa del Estatuto Docente.

-Defensa de las FOBAs, estabilidad laboral para todes les trabajadores precarizades.

-Defensa del IOMA, plenas prestaciones sin copagos.

-Respeto al derecho a huelga, no a las faltas injustificadas.

-Aumento de emergencia para todes les trabajadores, jubilades, becas, asignaciones familiares y programas sociales. Por un ingreso de emergencia para trabajadores informales. Ningún trabajador/a debajo de la canasta familiar

-No al pago de la deuda usuraria y del pacto con el FMI. Aumento del presupuesto educativo ya.