Baradel cuestionó los paros docentes de la Multicolor: “Abonan para que gane el neofascismo”

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) y la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) solicitaron formalmente el pago del bono de 60 mil pesos en dos cuotas (agosto – septiembre) anunciado por Sergio Massa. El titular de FESIMUBO, Rubén “Cholo” García se refirió a la reticencia que manifestaron algunos intendentes.

“La Federación ya presentó una nota y una solicitada en la que instamos a los intendentes a abonar esta suma dada la gravedad de la situación de los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires. La CTM también realizó un solicitada con el mismo planteo”, expresó a Todo Provincial el secretario general de FESIMUBO, Rubén “Cholo” García.

Y agregó: “Sergio Massa invita a gobernadores e intendentes a pagar esta suma y debe cumplirse”.

Sobre la manifestación de preocupación de intendentes respecto a la capacidad de las arcas municipales para afrontar el pago de este bono, el dirigente sindical retrucó: “En cada paritaria, cuando vas a discutir con los intendentes, vos decís buen día y ellos responden no tengo plata”.

Y continuó: “No conozco a un intendente, excepto Mario Secco que tiene una excelente administración, que no diga que no tiene plata“.

Por otra parte, el “Cholo” García recordó que en diciembre, el ministro Sergio Massa habló de la necesidad de resolver la situación de los municipales y como contrapartida mencionó que muchos gobiernos locales tienen colocados plazos fijos por miles de millones de pesos.

“El plazo fijo no es ilegal, puede ser lógico para cuidar los fondos de la comuna en un marco inflacionario, pero no es ético tener miles de millones invertidos en plazos fijos y que luego cuando hay un planteo salarial digan que no tienen plata”, señaló García.

“Hay municipios que seguramente no cuenten los recursos para afrontar este bono y deberá ser asistido como lo establece la Ley 14.656. Pero puedo asegurar que de los 135 municipios bonaerense son contados con los dedos de una mano lo que están en esa situación“, aseguró el titular de FESIMUBO.

El bono anunciado por Massa debe ser pagado a todos los trabajadores formales del sector público y privado con salarios de hasta 400 mil pesos. “En el caso de los municipales alcanzaría al 99,9 por ciento”, expresó García y agregó: “Nosotros invitamos a cumplir con el decreto del Ministerio de Economía porque todo el mundo sabe que en la mayoría de los casos los salarios de los municipales ni siquiera llegan a la canasta de pobreza”.