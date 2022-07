Maipú: procesaron a funcionarios de Rappallini por el secuestro de DNI en las elecciones del 2019

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, procesó hoy a 7 personas por haber retenido los documentos nacionales de identidad (DNI) de al menos 27 vecinos del municipio bonaerense de Maipú y evitar, de ese modo, que sufraguen en las elecciones de 2019. Al menos uno de los procesados es funcionario del intendente Matías Rappallini.

El magistrado procesó a siete personas vinculadas con la Municipalidad de Maipú “por retener indebidamente documentos de ciudadanos e inducir a los electores, con engaños o amenazas, a abstenerse de sufragar” en los comicios generales de octubre de 2019.

En las últimas elecciones, el intendente de Cambiemos, Matías Rappallini, logró su reelección por apenas 50 votos (4.204) sobre el candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes (4.154) que solicitó sin éxito la impugnación de las elecciones.

En ese momento, TODO PROVINCIAL entrevistó al concejal y presidente del PJ de Maipú, Rubén Araujo, que explicó: “Acá hay una práctica terrible que está instaurada desde hace tiempo que es la compra del DNI antes de la elecciones. A cambio de dinero, retienen los documentos de personas a las que luego pasan a buscar para ir a votar y en ese momento se los devuelven”.

Y continuó: “Aparecieron denuncias de vecinos a las que no les habían devuelto los documentos por lo que no pudieron votar. Lo que creemos es que el equipo del intendente sospechaba que estas personas no los iban a votar por más que les pagasen porque en redes sociales habían replicado publicaciones de nuestro candidato”.

Entre los procesados por el juez se encuentra Carlos Enrique Villalba, actual Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Maipú, quien fue imputado, entre otras cuestiones, de haber amenazado a los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa municipal diciéndoles, en días previos a las elecciones, que, si no entregaban sus documentos de identidad, perderían su empleo, informaron fuentes judiciales.

Ramos Padilla también procesó a María Alejandra Fernández, Raúl Esteban Ibarra, Diego Leonardo Miluzzi, Franco Eduardo Miluzzi, César Javier Nievas y Miguel Ángel Silva.

Luego del rechazo de la Corte Suprema al pedido de impugnación de las elecciones, el candidato del Frente de Todos Facundo Coudannes habló con Todo Provincial y aseguró: “Nos queda el sabor amargo de saber que hubo fraude electoral. Es muy grave lo que sucedió y vamos a tomar dimensión cuando avance la causa penal”.

“Compra masiva de documentos a ciudadanos de Maipú”

Fuentes de la investigación detallaron que en la causa se reunieron los testimonios de 27 denunciantes que, en los días posteriores a la elección o incluso el mismo domingo electoral, declararon ante diferentes sedes policiales y judiciales de Maipú “no haber podido votar porque gente vinculada a la municipalidad les había ‘comprado’ el DNI, o los habían amenazado para que lo entregaran”.

Añadieron los voceros, además, que los imputados “realizaron acciones coordinadas y masivas de ‘compra-venta’ de documentos de ciudadanos de Maipú, a cambio de dinero, acceso a programas estatales, materiales para la construcción o incluso comida”.

Además de los 27 testimonios de los distintos denunciantes, se incorporaron en la resolución audios y mensajes de WhatsApp donde se advierte que tras las elecciones, los imputados se negaban a devolver los documentos de los ciudadanos, y se comprobó que las víctimas no habían podido emitir su voto.

También surge de la resolución que uno de los imputados, Franco Miluzzi, expolicía de Maipú, confesó haber participado en los hechos y afirmó haber reunido 350 documentos de distintos ciudadanos del distrito. El expolicía también declaró haber entregado en mano esos documentos a personal de la policía provincial de Maipú y hasta al propio intendente Rappallini.

Además del procesamiento de los imputados, Ramos Padilla planteó que “la posible afectación de la voluntad del electorado, más aún cuando ésta pudo haber incidido en los resultados finales de la elección, se convierte en un hecho que no sólo afecta a la persona cuyo derecho particular ha sido menoscabado, sino al sistema electoral y democrático”. En ese sentido, el magistrado convocó a prestar declaración testimonial a más de 30 personas para la semana próxima.