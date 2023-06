Saintout y Moreau disertaron sobre el juicio político a la Corte Suprema

La dirigenta platense Florencia Saintout compartió una charla junto al diputado nacional Leopoldo Moreau sobre el Poder Judicial y el proceso de juicio político que se lleva adelante en el Congreso de la Nación.



En un encuentro celebrado en la ciudad de La Plata, la dirigenta platense Florencia Saintout se refirió a la tarea que desempeña el diputado Leopoldo Moreau en la comisión de Juicio Político y destacó: “Hay algunas cuestiones que Leopoldo le está poniendo la cabeza y el cuerpo”. “Están ocultadas en los medios y también en las discusiones con los compañeros. Que venga a hablar de este tema nos parece fundamental”, continuó.

Saintout resaltó “la coherencia, la dignidad y la militancia” de Moreau y subrayó: “La verdadera política es la que puede transformar, la que se decide de cara a la historia” y lo definió como “un hombre de nuestra historia”.

Por su parte, Moreau se refirió al partido judicial como “ejecutor de las políticas de los grupos dominantes” y que el proceso de juicio político que se está llevando adelante no es “porque el kirchnerismo agrede a la justicia, ni por revanchismo” sino que se trata de “una necesidad esencial desde el punto de vista político y estructural, para que Argentina tenga un Poder Judicial independiente, transparente e imparcial”.

Además, sentenció que “lo peor que podés hacerle a una mafia es sacarla del anonimato”. A su vez, describió que “Comodoro Py es una aspiradora: todas las causas que pueden perjudicar al macrismo o a los medios dominantes las aspira y se las lleva”.

Remarcó que “el Poder Judicial es el principal riesgo que tiene la democracia en Argentina”, y que hoy el “punto más alto de eso es la negación a la investigación del intento de asesinato de Cristina, porque en esa investigación se juega la posibilidad de que los argentinos generemos conciencia social de lo que está pasando” y añadió: “La conciencia social es el punto de partida de los cambios”.

Asimismo, el diputado concluyó: “Tenemos que tener en cuenta que estos temas no pueden quedar al margen del camino que transitamos porque el proceso electoral tiene que ver con la posibilidad de modificar estas circunstancias, porque si no vamos a vivir lo que ellos quieren: una democracia de ficción. No hemos luchado tantos años por una democracia de ficción”.