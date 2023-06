El profesor Carlos Lanusse, investigador del Conicet Tandil e integrante de un instituto de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN), se convirtió en el primer científico latinoamericano en recibir el “Premio Memorial Lloys David”, el premio más importante de las ciencias veterniarias a nivel mundial que concede la Academia Americana de Farmacología y Toxicología Veterinaria (AAVPT, por sus siglas en inglés).

Dado que la Real Academia de las Ciencias de Suecia que otorga el Premio Nobel no incluye la disciplina Veterinaria entre sus categorías de premiación, en ámbitos científicos se considera que la distinción que entrega la AAVPT es el mérito más encumbrado al que puede aspirar un investigador de esta disciplina biomédica, destacó un comunicado de Conicet-Tandil.

Lanusse y el Centro de Investigación Veterinaria de la Universidad de Tandil (CIVETAN) -que fundó e integra desde hace décadas- tuvieron un rol preponderante en las investigaciones avaladas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se realizaron para buscar tratamientos contra el Covid.-19 a partir de la aplicación de la ivermectina, una droga extendida en el uso veterinario que logró resultados exitosos en la lucha contra esa enfermedad que se declaró en pandemia en 2020.

Pero la premiación para Carlos Lanusse -quien actualmente se desempeña como Profesor Titular de Farmacología Veterinaria, Investigador Superior del CONICET, e integrante del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN)- está fundamentada en su trayectoria como hombre de la ciencia.

La Academia reconoció a Lanusse por “mérito a la notable trayectoria académica, al aporte a la formación de recursos humanos y por su contribución al conocimiento científico a lo largo de toda su carrera”, lo que lo convierte en el primer científico latinoamericano en obtener este lauro.

La ceremonia de entrega se realizó en Washington e incluyó la presentación de una conferencia plenaria donde expuso sobre su extenso recorrido académico y científico.

“Esta distinción nos ubica en los primeros planos de la ciencia mundial lo cual, habiendo realizado todo este trabajo desde Argentina y en Tandil en particular, le da una relevancia aún mayor”, dijo el investigador oriundo de la localidad bonaerense de Orense y detalló que pese a que recibió diversas distinciones a nivel nacional e internacional “sin dudas, ésta es la más importante”.

Destacó que en este premio, “lo relevante es que es a toda una trayectoria, a todo el aporte científico y al conocimiento en farmacología veterinaria” y apuntó que se trata de un reconocimiento al “conocimiento global, científico” aportado y a “la formación de recursos humanos que han ayudado al desarrollo de la disciplina a escala mundial”.

Además, el profesor tandilense consideró que “pone de relieve la importancia de la investigación científica en el área de la salud y producción animal que se hace en Argentina y que alcanza un status internacional de alto impacto”.

El Premio denominado “Lloyd Davis Memorial Award”, es un prestigioso reconocimiento internacional que se entregó luego de un minucioso proceso de evaluación por un comité disciplinar integrado por expertos de todo el mundo.

En ese marco, Carlos Lanusse indicó que se trata de un reconocimiento “muy importante para la ciencia nacional” y agregó: “Es trascendental cualquier premio que un científico argentino obtenga a nivel internacional porque posiciona y ubica a la ciencia en un escalón alto dentro del mundo científico”.

“Al ser de una Academia Americana, es una evidencia elocuente de la importancia que tiene para un país la inversión en ciencia y tecnología”, continuó y subrayó la trascendencia de “poder estar a la vanguardia y que esos desarrollos científicos se puedan transformar en avances para cambiar la vida de los argentinos”.

La destacada trayectoria de Carlos Lanusse

Nacido en 1959 en Orense, provincia de Buenos Aires, Lanusse se graduó de veterinario en UNICEN en 1983 con Medalla de Oro.

Lanusse hizo un posgrado en la Universidad de La Plata (UNLP) y luego continuó su carrera de investigador en Canadá (Universidad Mc Ghill).

El científico estuvo a cargo de numerosos recursos humanos de todas las categorías, fue responsable de proyectos nacionales/internacionales de investigación y desarrollo tecnológico y autor de 326 publicaciones y capítulos de libros sobre las bases farmacológicas de la actividad antiparasitaria y evaluación del desarrollo de resistencia a diferentes fármacos, con impacto en salud animal y humana.

El impacto internacional de la producción científica se refleja en las 6367 citaciones, (Indice h= 44 Scopus) y 8972 citaciones, (Indice h: 52, Google Scholar). Figuró en la primera posición para Argentina en 2022 y 2023 en el Ranking of Best Scientists in Animal Science and Veterinary, según la plataforma Research.com.

Consultado sobre la actualidad de su trabajo, el experto puntualizó que desarrolla sus investigaciones “bajo el paradigma de una sola salud”: “un abordaje transversal de la ciencia desde la salud animal, la salud humana, ambiental y pública”.

“En ese marco, trabajamos en la optimización de los tratamientos”, explicó y graficó que “por ejemplo, ahora trabajamos en el control de los parásitos tanto en los animales como en los humanos, buscando en todo momento la estrategia de optimización del tratamiento y dando batalla para estos mecanismos que tienen los parásitos, de evadir la respuesta a los fármacos”.

La idea, dijo, es “reducir esa capacidad de los parásitos” con el propósito de “trasladar nuestros aportes de salud animal a la salud de los seres humanos”.

Otros de los premios que recibió el veterinario son: Graduate Research Award AAVP (USA, 2011); Premio Bernardo Houssay (SECYT, 2003); Premio Bayer en Ciencias Veterinarias 2005; Premio Sociedad Argentina de Medicina Veterinaria (2011); Premio Fundación Bunge & Born (2011); Distinción a la Trayectoria Científica (Senado Pcia. Bs As, 2011); Premio Konex Platino (2013); Premio Centro Estudios Industria Químico Farmacéutica (2013); Excellence Research Award, World Association Advancement of Veterinary Parasitology (Reino Unido, 2015); Distinguished Research Award in Veterinary Parasitology de la American Association of Vet. Parasitology (USA, 2019), entre otros.