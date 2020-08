Ricardo Moccero defendió las sanciones a la marcha del #17A: “Nosotros medimos a todos con la misma vara”

TODO PROVINCIAL Radio entrevistó al intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero. El jefe comunal defendió la decisión de notificar por incumplimiento de la cuarentena a quienes se manifestaron el 17 de agosto. “La gran mayoría de la gente nos felicitó”, aseguró.

“Nosotros adherimos como casi todo el país al DNU del presidente que prohíbe toda aglomeración de personas y contempla penalizaciones a través del código penal. Les advertimos que si se juntaban iban a cometer un ilícito, de todos modos lo hicieron. Se notificó a la justicia federal, al Ministerio de Seguridad y se mandaron las actuaciones. Son alrededor de 70 personas”, explicó Moccero sobre la actuación del municipio luego de la marcha del pasado 17 de agosto.

Y aclaró: “Ahora el fiscal de turno o la jueza de garantía deben resolver si cabe una denuncia penal. La policía actuó en forma correcta porque hizo las actuaciones como las vienen haciendo desde el 20 de marzo”.

“No creo que la jueza pueda desestimarlo porque se cometió un ilícito, más allá de las quejas de CRA, la Sociedad Rural y Carbap que dicen que la manifestación fue pacífica. El problema es que no puede haber manifestaciones, está prohibido. Deben entender todas las entidades del campo que las reuniones están prohibidos para todos y acá se juntaron 120 personas”, remarcó el jefe comunal del Frente de Todos.

“En Suárez no tenemos juez de garantía se eleva todo a la jurisdicción de Bahía Blanca. La policía notificó a los manifestantes que estaban cometiendo un ilícito según el artículo 205 del Código Penal como establece el DNU presidencial. La justicia todavía no se expidió pero es evidente que cometieron un ilícito. No se podían juntar y se juntaron”, reforzó Moccero.

“Medimos a todos con la misma vara”

El intendente defendió el proceder del municipio y aseveró: “Medimos a todos con la misma vara, no sólo a este sector minoritario de Cambiemos que fueron los organizadores. Vecinos que hicieron un casamiento o un cumpleaños también fueron notificados ante la fiscalía de Bahía Blanca”.

Sobre la reacción de la población ante esta medida, el intendente contó: “La gran mayoría de la gente nos felicitó y expresó su solidaridad ante los agravios de esta gente que es muy soberbia. Siempre hay un grupo minoritario que te insulta, en esto se sumó Leuco y Majul pero me da risa. Dicen que actué con abuso de poder pero si cumplir con la ley es abuso de poder estamos hechos”.

“De ocho concejales de Cambiemos asistieron sólo dos. Además fueron los productores más grandes, que tienen muchas hectáreas de campo. A algunos les preguntaban a qué iban a la marcha y ni sabían. Hicieron un mamarracho en todo el país”, opinó el intendente.

“Si se permite todo la situación se desmadra”

“Acá aprobamos una ordenanza que establece infracciones económicas por circular fuera de horario, no usar barbijos o no respetar el distanciamiento. La gente sancionada paga y reconoce que se equivocó. Nosotros somos hijos del rigor, si se permite todo la situación se desmadra. Acá la gente cumple porque no quiere ser multada ni denunciada.

El intendente aseguró que todas las medidas “se toman para cuidar la salud de los vecinos” y que las mismas son recomendadas por el Comité de Crisis integrado por médicos.

“Cuando me llaman algunas instituciones para hacer algún evento para juntar dinero nosotros les pedimos que no lo hagan porque es un ilícito y no lo hacen. Por qué vamos a permitir que gente con alto poder adquisitivo pase por encima de todo un pueblo haciendo lo que quiere. No tienen ninguna necesidad más que oponerse al gobierno y quitar gobernabilidad. No saben ni por qué fueron. Acá la gente es muy respetuosa y condenó ese mamarracho”, cuestionó Moccero.

