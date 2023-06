Rescataron a dos kayakistas que pasaron 26 horas en el mar y ahora recibieron un premio nacional

El 6 de enero, los pescadores artesanales Walter Ruppel y Enrique Garayeta rescataron a dos kayakistas pampeanos que estuvieron 26 horas en el mar, a 17 kilómetros de la costa, en Monte Hermoso. Por ese acto heroico recibieron una distinción nacional.

Los montehermoseños recibieron el “Premio a la Seguridad Operacional de la Junta de Seguridad en el Transporte Marítimo” del Ministerio de Transporte de Nación que reconoce a personas, empresas públicas o privadas, instituciones y ONGs que con su trabajo contribuyen a la mejora en el transporte.

El secretario de Gobierno de Monte Hermoso, Hernán Arranz, junto al delegado de la Junta de Seguridad en el Transporte en Bahía Blanca, Ezequiel Cortez y a la investigadora de Sucesos Marítimos Fluviales y Lacustres, María Agustina Alonso, realizaron en el Auditórium del Centro de Convenciones la entrega dela distinción.

Cortez manifestó que este premio nacional, va por su segunda edición y “pretende destacar el compromiso de los pescadores que reflejan el espíritu de los montehermoseños, siempre atentos al cuidado de los vecinos y turistas”.

La JST es un organismo nuevo que se encarga de la investigación de distintos accidentes, marítimos, ferroviarios, aeronáuticos, entre otros, para emitir recomendaciones de seguridad operacional recolectando datos y elaborando estadísticas.

Alonso por su parte remarcó la importancia de destacar este tipo de acciones, “aunque sabemos que ni Ruppel ni Garayeta actuaron en búsqueda de un reconocimiento sino en pos de salvar la vida de dos personas que se encontraban a la deriva”.

“Monte Hermoso tiene hoy dos héroes y es necesario visibilizar el cambio que han hecho en la vida de estas dos familias, hoy dos personas siguen con vida gracias a ustedes”, subrayó.

Y agregó: “Queremos destacar el compromiso de los pescadores aquí presentes y de sus familias agradeciendo a las autoridades por invitarnos y por proveer este espacio institucional para la entrega de este premio”.

El Secretario de Gobierno resaltó que “nuestra comunidad de pescadores y sus integrantes tienen experiencia y saben reconocer los riesgos del mar con sus correntadas, mareas y vientos, es justo reconocer su altruismo ya que arriesgaron su equipo de trabajo y su vida por el otro”.

Pescadores héroes en Monte Hermoso: “Los encontramos con vida y eso es impagable”

Los pescadores pampeanos Raúl Villegas y Antonio Meza ingresaron al mar el 5 de enero en kayak pero cuando quisieron retornar se dieron cuenta que estaba roto y que le había ingresado agua. Para “aguantar” se ataron a los costados de la embarcación y así tuvieron que pasar toda la noche y la mañana del día siguiente. 26 horas después y en el marco de un intenso operativo de búsqueda, los pescadores Walter Ruppel y Enrique Garayeta los divisaron y rescataron.

“Yo no soy rescatista, solo tengo conocimiento de la zona, soy un simple pescador artesanal y nada más”, le dijo a un medio de Bahía Blanca Enrique “El Vasco” Cayareta, quien posee 26 años de experiencia en el mar.

“No obstante, ayuda mucho el conocimiento que tiene uno de nuestras costas. Los encontramos con vida y eso es impagable”, comentó.

El experto pescador dejó un consejo a quienes usan kayaks: “El mar no es para cualquiera; hay medidas de seguridad mínimas que se pueden tomar. Cómprense una linterna estanca (así se llama) que no la rompe el agua, porque es más fácil encontrar a una persona en la noche que en el día, porque una lucecita se ve de kilómetros. Con una inversión pequeña podés salvar tu vida”.

“Lo que quiero es agradecer a estos chicos que nos rescataron, nos hicieron todos los primeros auxilios, la verdad que se portaron terriblemente bien. No me podían cargar porque tenían que esperar que Prefectura nos viniera a buscar pero yo le dije que nos saquen porque estaba acalambrado, ya no podía más”, contó Villegas.