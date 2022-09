Quita de subsidios a la luz y el gas: “En enero habrá protestas en todo el país”, advirtió Pedro Bussetti

En las últimas horas se conoció que millones de usuarios dejarán de percibir los subidios a la luz y el gas porque todavía no presentaron sus declaraciones juradas en el marco de la segmentación energética, a pesar de que la mayoría de ellos estarían en condiciones de seguir percibiéndolos. En ese marco, Pedro Bussetti de DEUCO y otras asociaciones de consumidores exigen postergar la medida y facilitar un registro masivo a través de dependencias públicas.

Según trascendió, en Córdoba un 57% de los hogares dejarán de percibir subidios a la luz y el gas, mientras que en la provincia de Buenos Aires esa cifra rondaría un 45%. Se trata de porcentaje extremadamente altos, si se los compora con los datos de ingresos y pobreza que publica mensualmente el INDEC.

Es que los usuarios que no se registraron son considerados como hogares de “Nivel 1”, es decir aquellas familias con ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (333.410 pesos). Sin embargo, los organismos de defensa al consumidor advierten que en realidad muchas personas en condiciones de seguir recibiendo subisdios no se incribieron por diferentes motivos.

En diálogo con Todo Provincial, el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, aseguró: “Hace más de un mes y medio advertimos al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía que más de 4 millones de usuarios serían incluidos en una categoría de familias de altos ingresos cuando en realidad no lo son. Es una medida totalmente injusta porque el plazo que se dio a los usuarios para presentar la declaración jurada fue exiguo y no se tuvieron en cuenta las dificultades que hay para millones de argentinos”.

“El decreto 332 que creó la segmentación establece que para la recepción de las declaraciones juradas intervendrían la ANSES y las distribuidoras eléctricas de todo el país para ayudar a los usuarios. Pero eso no se cumplió y la única herramienta disponible fue la página web, lo que hizo que millones de personas no la realicen y ahora serán afectados por aumentos de tarifas extaordinaria”, advirtió Bussetti.

Originalmente, Nación proyectaba que el 10% de los usuarios perdería el subsidio. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que en Córdoba ese porcentaje aciende al 57% de los hogares y, según publicó el portal especializado EconoJournal, en la provincia de Buenos Aires esta cifra alcanzaría el 45%, el equivalente a unas 3 millones de familias.

“Los datos que se están conociendo muestran la realidad que advertimos el 22 de agosto pasado cuando hicimos una presentación en el Ministerio de Economía pidiendo que se anule esta medida y que se convoque a una nueva audiencia pública ya que lo que se terminó aplicando es muy distinto a la audiencia del pasado 12 de mayo. Corresponde que haya nuevas audiencias públicas antes de la aplicación de este aumento de tarifas”, demandó el titular de DEUCO.

De cuánto sería el aumento para quienes pierden los subisdios a la luz y el gas

Pedro Bussetti aseguró que el impacto de la quita de subsidios afectará en forma desigual a los usuarios, dependiendo de la zona y la empresa encargada de la distribución del servicio. “Para los usuarios de Edenor y Edesur que se queden sin subsidios el aumento de tarifas sería de entre un 120 y un 150%. En el resto de las jurisdicciones la suba puede ser aún mayor“, detalló.

De todos modos, el presidente de DEUCO aseguró que “la actual segmentación es un aumento importante pero no tiene la misma dimensión que los tarifazos del macrismo“, porque durante el gobierno anterior las subas “fueron 3300 por ciento en energía eléctrica y 2500 por ciento en gas natural”.

“Eso implicó que miles de usuarios se endeudaran y tuvieran que recortar otros gastos para poder pagar las facturas. De todos modos, en el actual contexto inflacionarios esta suba afectará a millones de hogares, sobre todos a aquellos que quedaron registrados como familias de ingresos altos cuando en realidad no lo son”, alertó Bussetti.

Y señaló: “Este problema lo comprobamos a diario porque recorremos La Matanza trabajando la segmentación y la tarifa social en distintos centros de jubilados. Entre un 30% y un 40% que vienen a las reuniones no presentó la declaración jurada y no porque sean familias de altos ingresos. El sector que no se anotó porque tiene ingresos por encima 350 mil pesos es mínimo”.

Consultado sobre los motivos que llevaron a que muchos usuarios no se registren, Bussetti opinó: “En la mayoría de los casos son personas con insuficiencia tecnológica que no tuvieron el asesoramiento necesario para completar la declaración. Por eso reclamamos que las oficinas de ANSES y las de las distribuidoras de luz y gas de todo el país para recibir las declaraciones juradas. Además debe haber intensa campaña por parte de todos los gobiernos municipales y provinciales para que todos puedan completar este trámite y que la quita de subisidios se haga realmente sobre quienes tienen mayor capacidad económica”.

Pedro Bussetti: “En enero habrá protestas en todo el país”

Según el esquema dispuesto por la segmentación energética, para los usuarios Nivel 1 la quita de subsidios comenzará en un 20% con la facturación de octubre, en noviemrbe se eliminará otro 40% y en enero el restante 40%.

En ese contexto, el presidende de DEUCO advirtió: “Cuando comiencen a llegar las facturas con la quita de subsidios. En enero del 2023 la quita será del 100%, cuando esos 4 millones de usuarios reciban las factuas habrá protestas en todo el país. Para que esto no suceda pedimos a las autoridades nacionales que tomen las medidas que venimos reclamando”.

Bussetti agregó que existe “otro problema” con los usuarios que presentaron la declaración jurada y quedaron incluidos en el segmento de “ingresos medios”.

“El decreto 332 fijo que los usuarios de nivel medio no tendrían modificaciones de tarifas durante todo el 2022. Sin embargo, eso fue reemplazado por el agregado de un tope al consumo de energía eléctrica (400 kWh por mes) y el gas. Eso nunca fue establecido en la audiencia y tampoco en el decreto 332. Además hay un agravente en el hecho que todavía no se publicaron los topes para el consumo de gas.