Quién es la “maestra hot” de Campana que causó revuelo tras ser acusada de vender contenido erótico

Revuelo por una maestra de primaria de la localidad de Campana se presentó para participar en el reality Gran Hermano y un grupo de padres de tercer grado de la Escuela Normal N°30 de esa ciudad se quejaron además de que ofrece contenido erótico en plataformas y redes sociales.

Se trata de la docente Miguelina Fredes Sarasola, de 28 años, quien está de licencia en la escuela y se postuló para participar en el programa de televisión, e inmediatamente abrió la polémica.

Su postulación a Gran Hermano

“Mi forma de ser, en las redes sociales y diferentes lugares, no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro”, expresó Miguelina en un video publicado en Tik Tok, donde cuenta que tiene dos hijos y que estudia teatro.

“Veo Gran Hermano desde que era chiquita. Es la oportunidad de mi vida de ser yo, tal como soy”, sostuvo en su presentación.

Ese video generó un revuelo entre los padres de los alumnos de tercer grado, que tuvieron como maestra a Fredes. Según trascendió en los medios locales, los padres estaban molestos por las reiteradas ausencias, pero además señalaron que encontraron que ofrece videos y fotos eróticas en plataformas para adultos.

Su descargo tras el revuelo

Luego de que se hiciera de público conocimiento su caso, Fredes Sarasola posteó otro video de alrededor de 20 minutos en el que se defendió. “Obvio que me postulé para Gran Hermano, ¿qué más quisiera?”.

Y añadió: “El tema de la docencia… Soy titular, estudié desde que terminé la secundaria a los 17 años no paré de estudiar, me recibí con las mejores notas”.

“Soy titular, sí, pero dejó de hacerme feliz esta presión. Tanta preocupación. Yo no soy de las docentes que andan a los gritos, no podía. Me cuesta mucho esa parte”, continuó

“No voy a volver a trabajar con chicos. Estudié Licenciatura en Educación (en la Universidad Siglo XXI) para dar clases con adultos. Los adultos saben lo que tienen que hacer. Los niños son un amor, pero están los padres detrás y cuestionan todo”, sostuvo.

“Si me saco fotos, las subo a redes sociales o las vendo es tema mío. Es un tema personal. No entiendo por qué piden que renuncie. No voy a renunciar a mi cargo titular, voy a cambiar de funciones”, dijo Fredes Sarasola.