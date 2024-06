Provincia ordenó que los porteros vayan a trabajar el Día del Trabajador Estatal y anunció un “franco compensatorio”

Los gremios universitarios que la semana pasada habían rechazado la propuesta salarial de un 9% que les hizo el Gobierno nacional, definieron este martes realizar un paro nacional de 48 horas para el 4 y 5 de junio.

“Retomando el cuarto intermedio tras la reunión de la semana pasada en la que el Frente Sindical rechazó la insuficiente propuesta salarial del Gobierno, en el día de hoy se realizó una nueva paritaria con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, en la cual los representantes del Ejecutivo no realizaron ninguna propuesta salarial”, explicaron.

Así, el Frente Sindical Universitario definió realizar una medida de fuerza de 48 horas para los días martes 4 y miércoles 5 de junio.

A su vez, este miércoles se reunirá el Plenario de Secretarios Generales de la Federación “para evaluar cómo continúa el plan de lucha, ya que el conflicto universitario sigue abierto”.

Hasta el momento, el aumento salarial otorgado por el gobierno nacional a docentes y Nodocentes ha sido hasta aquí del 18% impuesto de forma unilateral, cuando la inflación acumulada superó el 60% en abril.

“No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes. La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza”, concluye el comunicado publicado.

El lunes, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, recibió a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y anunció un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento. Sin embargo, ese ítem representa apenas el 8% del presupuesto del sistema universitario en su conjunto ya que más del 90% está destinado al pago de salarios.