Provincia ofreció un aumento del 3,2% a los estatales y los gremios rechazaron
Este viernes, se realizó una nueva paritaria salarial para los estatales enrolados en la Ley 10.430 y el gobierno ofertó un aumento salarial del 1,6% a partir de agosto y otra suba del 1,6% para octubre. ATE, UPCN y FEFEPPBA rechazaron la propuesta por insuficiente.
El gobierno bonaerense avanza con la paritaria con estatales y docentes en medio de un contexto complejo por una fuerte baja del presupuesto por la caída de la recaudación y el incumplimiento del gobierno nacional en el envío de fondos establecidos por convenio.
En ese marco, el Gobierno presentó una propuesta salarial que consiste en 1,6% de aumento a partir del 1º de agosto y 1,6% adicional desde octubre. Ambos tramos se calculan sobre la base salarial del mes de julio, alcanzando un 3,2% acumulado.
La primera organización sindical en responder la propuesta fue FEGEPPBA que la rechazó por considerar que es «claramente insuficiente, teniendo en cuenta el fuerte deterioro del poder adquisitivo y la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del Estado».
En ese marco, FEGEPPBA reclama mejorar la oferta presentada, incorporando el mes de septiembre como tramo de recomposición salarial; otorgar un aumento excepcional en los viáticos; convocar de forma urgente a las paritarias sectoriales para abordar los temas pendientes e implementar una recategorización automática de una (1) categoría para todos los trabajadores/as.
La Federación también solicita garantizar que los aumentos salariales también incluyan a los jubilados; incorporar el pase a planta permanente de los trabajadores en situación de precariedad y restituir el 3% de antigüedad, derecho histórico de los trabajadores estatales.
La misma postura adoptó ATE, uno de los gremios mayoritarios entre los estatales. El gremio solicitó que se incorpore aumento en los tres meses que abarca el tramo, un aumento diferencial para auxiliares de educación y becas de capacitación de salud, pases a planta permanente de todos los temporarios, más de designaciones de cargos mensualizados, entre otros planteos.
UPCN también rechazó la propuesta y adelantó que la provincia «reconsiderará una oferta superadora», pero que liquidará este aumento ofrecido como adelanto a los jubilados, a cuenta del futuro acuerdo salarial.
Los docentes también rechazaron la oferta salarial de la Provincia y la paritaria pasó a cuarto intermedio
El Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazó la oferta por insuficiente la oferta salarial del Gobierno provincial del 1,6% en agosto y 1,6% en octubre, y pidió una nueva oferta urgente que garantice una verdadera recomposición salarial. La paritaria docente pasó a cuarto intermedio.
En la reunión paritaria de este viernes, el gobierno provincial repitió a los sindicatos docentes la misma oferta que había realizado a los estatales enrolados en la Ley 10.430 y que los gremios rechazaron.
La negociación con los gremios docentes corrió la misma suerte ya que el FUDB decidió rechazar la propuesta por considerarla insuficiente.
Desde el frente docente también solicitaron que los jubilados reciban el 1,6% como pago a cuenta de un acuerdo futuro. La negociación salarial continuará en cuarto intermedio.
Aunque comprenden la complicada situación de las arcas provinciales ante el ahorcamiento nacional, los sindicatos docentes pretenden que la propuesta de la provincia sirva para mantener los aumentos por encima de la inflación y, en lo posible, recuperar algunos de los puntos perdidos durante 2024.
La clave de la negociación parece pasar por el planteo de los gremios de agregar algún aumento para el mes de septiembre ya que las subas del 1,6% propuestas por la provincia son para los meses de agosto y octubre, respectivamente.
Golpe a la industria de Bragado: Acerbrag frena su planta por tiempo indeterminado
La siderúrgica Acerbrag, principal empresa privada del partido bonaerense de Bragado, anunció la suspensión indefinida de sus actividades a partir de la próxima semana, en el marco de una profunda caída en las ventas que impacta de lleno sobre el sector industrial.
La decisión fue comunicada directamente a sus 600 trabajadores, generando un fuerte cimbronazo entre el personal y en toda la comunidad. Ubicada en el Parque Industrial de Bragado, la planta es de capitales brasileños y representa uno de los pilares económicos de la ciudad, que cuenta con 46 mil habitantes.
No es la primera vez que la empresa se ve forzada a frenar su producción: en febrero ya había paralizado temporalmente las áreas de laminación y acería, aunque en aquella ocasión la interrupción se extendió por unas pocas semanas. Esta vez, sin embargo, la medida no tiene fecha de finalización.
Durante julio, la producción alcanzó las 23.000 toneladas, un volumen que los trabajadores consideraban razonable para el contexto actual, lo que hace aún más sorpresiva la medida. Sin embargo, la firma sostiene que la falta de expectativas de recuperación en la demanda, sumada a la crisis persistente del rubro siderúrgico, obligó a tomar esta decisión.
En agosto del año pasado, en medio de un escenario también adverso, Acerbrag había despedido a 80 trabajadores. Luego, encaró una parada programada para renovar un transformador, lo que en su momento fue leído como una inversión de largo plazo. Hoy, la situación es muy diferente.
La preocupación se extiende también al plano salarial. La paritaria 2024 demoró más de diez meses de negociación, y aunque ya se cerró el acuerdo 2025, todavía resta su homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
El freno de Acerbrag se suma a una serie de suspensiones, cierres y ajustes en grandes empresas siderúrgicas como Ternium, Tenaris y Acindar. Se trata de una cadena industrial estratégica, proveedora de sectores clave como la construcción, el agro, la industria automotriz y la línea blanca, todos duramente golpeados por la actual política económica.
UDOCBA advierte por atraso salarial y violencia en las escuelas en medio del ajuste nacional
Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, advirtió en diálogo con Todo Provincial RADIO que la situación del sector docente es “muy grave” y reiteró que la prioridad del gremio es lograr la recuperación del salario, afectado por la inflación y el fuerte ajuste impulsado por el gobierno nacional.
Durante la reunión paritaria de este martes con el gobierno bonaerense no hubo propuesta salarial, pero se pasó a cuarto intermedio hasta el viernes, jornada en la que se espera que la Provincia realice una oferta formal. Salcedo señaló que “la paritaria sigue abierta y eso es importante, recuperamos algunos puntos respecto a diciembre pero todavía seguimos abajo por lo sucedido el año anterior”.
En ese marco, el dirigente remarcó que la deuda del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a 12 billones de pesos, según las denuncias realizadas por la administración provincial. “Todos esos eran fondos con los que contaba la Provincia hasta diciembre de 2023 y que se perdieron desde enero del 2024”, sostuvo.
Salarios, sobrecarga y violencia: las urgencias docentes
Entre los reclamos más urgentes, UDOCBA subraya el mejoramiento salarial, pero también la sobrecarga laboral, que afecta cada vez más a los docentes bonaerenses. Sin embargo, uno de los ejes más preocupantes que planteó Salcedo fue el aumento de hechos de violencia en las escuelas: “Han habido muchos casos de padres que le han pegado a docentes. Estamos en una campaña para frenar esto, no puede ser que entren a una escuela a golpear a un maestro”, expresó con firmeza.
El gremio también reclama una recuperación de la autoridad social del docente, que considera debilitada por el ataque permanente de algunos sectores de la política y los medios. “Hay una denostación de la escuela pública y de los docentes desde sectores con poder comunicacional”, lamentó.
Salcedo afirmó que se le pidió al gobernador Axel Kicillof que actúe con “toda la firmeza de la ley” en casos de agresión a docentes y que además “dé la pelea discursiva y política” para reivindicar la tarea diaria de quienes sostienen la escuela pública.
Críticas al modelo económico de Milei
Salcedo fue tajante al evaluar las políticas del presidente Javier Milei: “Quiere terminar con el principio de solidaridad que sostuvo históricamente a la sociedad argentina”, sentenció. En ese sentido, criticó el giro ideológico del gobierno nacional, orientado a la reforma tributaria, laboral y a una mayor apertura comercial: “Le bajan los impuestos al campo y no le dan la plata a los jubilados”, denunció.
El secretario general de UDOCBA también advirtió por la desaparición del Estado en áreas clave: “Ya murieron 63 personas en situación de calle desde enero. No hay presupuesto para nada, salvo para pagar la deuda y beneficiar a los grupos concentrados. Gobernar es asignar prioridades, y este gobierno las asignó a la oligarquía”.
Finalmente, llamó al peronismo a dar una disputa cultural y política que defienda los valores de la solidaridad y el rol del Estado: “Si no lo hacemos, tendremos que acostumbrarnos a vivir en una sociedad distinta, donde rija el ‘sálvese quien pueda’”.