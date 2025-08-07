Golpe a la industria de Bragado: Acerbrag frena su planta por tiempo indeterminado

Luego del anuncio de multas para las personas que revisen los containers de basura en CABA, Todo Provincial RADIO entrevistó a una trabajadora recicladora integrante de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros. “Me llena de angustia porque no sabemos qué más nos pueden llegar a hacer”, expresó con preocupación.

El jefe de gobierno porteño Jorge Macri anunció multas de hasta 900 mil pesos para quienes “hurguen la basura” y publicó un video en redes sociales donde policías de CABA requisan a dos jóvenes que estaban revolviendo un container.

En diálogo con Todo Provincial RADIO, Jésica Espíndola, trabajadora cartonera de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros de CABA, aseguró: “Es increíble que le hagan esto a personas que están buscando la vida para llevar un plato de comida a casa. Es muy preocupante y me llena de angustia porque no sabemos qué más nos pueden llegar a hacer”.

Y reprochó: “No sé en qué país viven, se ve que nunca pasaron hambre ni tuvieron necesidades. Pero en nuestro país está lleno de gente que no tienen para comer, hay mamás que se van a dormir con dolor de panza porque eligen darles de comer a sus hijos”.

En el video difundido por Macri se enfatiza que los jóvenes provenían de la provincia de Buenos Aires. La recicladora explicó que a diario llegan más de 3500 trabajadoras desde distintos puntos del Conurbano para limpiar la Ciudad.

“Quieren instalar que todo lo malo de CABA viene de la provincia. Es una realidad que todos los días llegamos 3 millones de bonaerenses a trabajar a CABA pero nosotros somos los que vamos a reciclar el residuo beneficiando a la ciudad. Lo mismo sucede en salud, educación y muchos otros servicios fundamentales”, expresó Jésica Espíndola.

Los recicladores de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros realizan todas las tardes la recolección puerta a puerta de material reciclable que luego es clasificado en los galpones de la cooperativa y comercializado.

“Todos los días somos más de 3500 cartoneros de la provincia que todos los días llegamos a limpiar la Ciudad de Buenos Aires. No es real que vayamos a ensuciar, es todo lo contrario, reducimos el impacto ambiental de los residuos”, aseguró la trabajadora y subrayó: “Nuestra cooperativa tiene reconocimiento nacional e internacional, somos personas dignas que trabajamos”.

Antes de esta medida, el gobierno porteño había eliminado el transporte gratuito para los recicladores y también prohibió el uso de carritos para transportar los bolsones. Por ahora, mantiene el pago de un incentivo de 390 mil pesos al mes como contrapartida por la labor realizada.

Sobre el video, la trabajadora lamentó: “Como pueden multar a alguien que revuelve la basura porque tiene una necesidad. Están denigrando cada vez más a quienes menos tienen”

Y advirtió: “Hay cada vez más gente revolviendo la basura, personas en situación de calle y es todo consecuencia de las medidas que tomó el gobierno nacional que le cierra todas las puertas a los pobres. Le están pegando a quienes menos tienen”.