Golpe a la industria de Bragado: Acerbrag frena su planta por tiempo indeterminado
La siderúrgica Acerbrag, principal empresa privada del partido bonaerense de Bragado, anunció la suspensión indefinida de sus actividades a partir de la próxima semana, en el marco de una profunda caída en las ventas que impacta de lleno sobre el sector industrial.
La decisión fue comunicada directamente a sus 600 trabajadores, generando un fuerte cimbronazo entre el personal y en toda la comunidad. Ubicada en el Parque Industrial de Bragado, la planta es de capitales brasileños y representa uno de los pilares económicos de la ciudad, que cuenta con 46 mil habitantes.
No es la primera vez que la empresa se ve forzada a frenar su producción: en febrero ya había paralizado temporalmente las áreas de laminación y acería, aunque en aquella ocasión la interrupción se extendió por unas pocas semanas. Esta vez, sin embargo, la medida no tiene fecha de finalización.
Durante julio, la producción alcanzó las 23.000 toneladas, un volumen que los trabajadores consideraban razonable para el contexto actual, lo que hace aún más sorpresiva la medida. Sin embargo, la firma sostiene que la falta de expectativas de recuperación en la demanda, sumada a la crisis persistente del rubro siderúrgico, obligó a tomar esta decisión.
En agosto del año pasado, en medio de un escenario también adverso, Acerbrag había despedido a 80 trabajadores. Luego, encaró una parada programada para renovar un transformador, lo que en su momento fue leído como una inversión de largo plazo. Hoy, la situación es muy diferente.
La preocupación se extiende también al plano salarial. La paritaria 2024 demoró más de diez meses de negociación, y aunque ya se cerró el acuerdo 2025, todavía resta su homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
El freno de Acerbrag se suma a una serie de suspensiones, cierres y ajustes en grandes empresas siderúrgicas como Ternium, Tenaris y Acindar. Se trata de una cadena industrial estratégica, proveedora de sectores clave como la construcción, el agro, la industria automotriz y la línea blanca, todos duramente golpeados por la actual política económica.
UDOCBA advierte por atraso salarial y violencia en las escuelas en medio del ajuste nacional
Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, advirtió en diálogo con Todo Provincial RADIO que la situación del sector docente es “muy grave” y reiteró que la prioridad del gremio es lograr la recuperación del salario, afectado por la inflación y el fuerte ajuste impulsado por el gobierno nacional.
Durante la reunión paritaria de este martes con el gobierno bonaerense no hubo propuesta salarial, pero se pasó a cuarto intermedio hasta el viernes, jornada en la que se espera que la Provincia realice una oferta formal. Salcedo señaló que “la paritaria sigue abierta y eso es importante, recuperamos algunos puntos respecto a diciembre pero todavía seguimos abajo por lo sucedido el año anterior”.
En ese marco, el dirigente remarcó que la deuda del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a 12 billones de pesos, según las denuncias realizadas por la administración provincial. “Todos esos eran fondos con los que contaba la Provincia hasta diciembre de 2023 y que se perdieron desde enero del 2024”, sostuvo.
Salarios, sobrecarga y violencia: las urgencias docentes
Entre los reclamos más urgentes, UDOCBA subraya el mejoramiento salarial, pero también la sobrecarga laboral, que afecta cada vez más a los docentes bonaerenses. Sin embargo, uno de los ejes más preocupantes que planteó Salcedo fue el aumento de hechos de violencia en las escuelas: “Han habido muchos casos de padres que le han pegado a docentes. Estamos en una campaña para frenar esto, no puede ser que entren a una escuela a golpear a un maestro”, expresó con firmeza.
El gremio también reclama una recuperación de la autoridad social del docente, que considera debilitada por el ataque permanente de algunos sectores de la política y los medios. “Hay una denostación de la escuela pública y de los docentes desde sectores con poder comunicacional”, lamentó.
Salcedo afirmó que se le pidió al gobernador Axel Kicillof que actúe con “toda la firmeza de la ley” en casos de agresión a docentes y que además “dé la pelea discursiva y política” para reivindicar la tarea diaria de quienes sostienen la escuela pública.
Críticas al modelo económico de Milei
Salcedo fue tajante al evaluar las políticas del presidente Javier Milei: “Quiere terminar con el principio de solidaridad que sostuvo históricamente a la sociedad argentina”, sentenció. En ese sentido, criticó el giro ideológico del gobierno nacional, orientado a la reforma tributaria, laboral y a una mayor apertura comercial: “Le bajan los impuestos al campo y no le dan la plata a los jubilados”, denunció.
El secretario general de UDOCBA también advirtió por la desaparición del Estado en áreas clave: “Ya murieron 63 personas en situación de calle desde enero. No hay presupuesto para nada, salvo para pagar la deuda y beneficiar a los grupos concentrados. Gobernar es asignar prioridades, y este gobierno las asignó a la oligarquía”.
Finalmente, llamó al peronismo a dar una disputa cultural y política que defienda los valores de la solidaridad y el rol del Estado: “Si no lo hacemos, tendremos que acostumbrarnos a vivir en una sociedad distinta, donde rija el ‘sálvese quien pueda’”.
Desde la calle, cartoneros de la Provincia le responden a Macri: “Se ve que nunca pasaron hambre”
Luego del anuncio de multas para las personas que revisen los containers de basura en CABA, Todo Provincial RADIO entrevistó a una trabajadora recicladora integrante de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros. “Me llena de angustia porque no sabemos qué más nos pueden llegar a hacer”, expresó con preocupación.
El jefe de gobierno porteño Jorge Macri anunció multas de hasta 900 mil pesos para quienes “hurguen la basura” y publicó un video en redes sociales donde policías de CABA requisan a dos jóvenes que estaban revolviendo un container.
En diálogo con Todo Provincial RADIO, Jésica Espíndola, trabajadora cartonera de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros de CABA, aseguró: “Es increíble que le hagan esto a personas que están buscando la vida para llevar un plato de comida a casa. Es muy preocupante y me llena de angustia porque no sabemos qué más nos pueden llegar a hacer”.
Y reprochó: “No sé en qué país viven, se ve que nunca pasaron hambre ni tuvieron necesidades. Pero en nuestro país está lleno de gente que no tienen para comer, hay mamás que se van a dormir con dolor de panza porque eligen darles de comer a sus hijos”.
En el video difundido por Macri se enfatiza que los jóvenes provenían de la provincia de Buenos Aires. La recicladora explicó que a diario llegan más de 3500 trabajadoras desde distintos puntos del Conurbano para limpiar la Ciudad.
“Quieren instalar que todo lo malo de CABA viene de la provincia. Es una realidad que todos los días llegamos 3 millones de bonaerenses a trabajar a CABA pero nosotros somos los que vamos a reciclar el residuo beneficiando a la ciudad. Lo mismo sucede en salud, educación y muchos otros servicios fundamentales”, expresó Jésica Espíndola.
Los recicladores de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros realizan todas las tardes la recolección puerta a puerta de material reciclable que luego es clasificado en los galpones de la cooperativa y comercializado.
“Todos los días somos más de 3500 cartoneros de la provincia que todos los días llegamos a limpiar la Ciudad de Buenos Aires. No es real que vayamos a ensuciar, es todo lo contrario, reducimos el impacto ambiental de los residuos”, aseguró la trabajadora y subrayó: “Nuestra cooperativa tiene reconocimiento nacional e internacional, somos personas dignas que trabajamos”.
Antes de esta medida, el gobierno porteño había eliminado el transporte gratuito para los recicladores y también prohibió el uso de carritos para transportar los bolsones. Por ahora, mantiene el pago de un incentivo de 390 mil pesos al mes como contrapartida por la labor realizada.
Sobre el video, la trabajadora lamentó: “Como pueden multar a alguien que revuelve la basura porque tiene una necesidad. Están denigrando cada vez más a quienes menos tienen”
Y advirtió: “Hay cada vez más gente revolviendo la basura, personas en situación de calle y es todo consecuencia de las medidas que tomó el gobierno nacional que le cierra todas las puertas a los pobres. Le están pegando a quienes menos tienen”.
APINTA lanza 36 horas de paro para frenar el “vaciamiento del INTA”
El INTA no se vende, se defiende, es la consigna de la jornada de protesta que encabezará la Asociación del Personal del INTA este miércoles frente al Congreso Nacional. El sindicato lanzó un paro nacional de 36 horas en repudio al Decreto 462/25, al que consideran una amenaza directa a la existencia y el funcionamiento del organismo.
La medida de fuerza comenzará este martes 5 de agosto a las 12 horas y se extenderá hasta el miércoles 6 a las 24, con una movilización central prevista para las 11 del miércoles frente al Congreso, en la calle Rivadavia 1439. La protesta coincidirá con la sesión especial convocada en Diputados para tratar el decreto, que APINTA exige rechazar en forma contundente.
“El INTA no se vende, el INTA se defiende”, es el lema elegido por APINTA para sintetizar el reclamo, que también apunta directamente a los gobernadores y legisladores nacionales para que “asuman un compromiso concreto en defensa del organismo”.
En un comunicado público, el gremio afirmó que el decreto representa una “avanzada en la destrucción del INTA”, y pidió a la dirigencia política que actúe con responsabilidad frente a la sesión parlamentaria del miércoles 6. “Hemos solicitado a Diputados, Diputadas y Gobernadores que garanticen el quórum necesario y voten el rechazo al decreto 462/25”, remarcó el sindicato.
APINTA defendió el carácter estratégico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria como eje de desarrollo para las economías regionales, señalando que el trabajo de investigación, extensión y transferencia tecnológica del organismo “es vital para el país”.
En este contexto, la jornada de lucha sindical se proyecta como un hito clave en la disputa por el rol del Estado en el sistema científico y productivo nacional. Desde APINTA se advierte que lo que está en juego no es solo el futuro de los trabajadores del INTA, sino también el impacto que un vaciamiento del organismo tendría sobre miles de productores, comunidades rurales y regiones enteras del país.