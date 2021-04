“Por más que tengas OSDE 510, en las clínicas privadas no hay camas”

Este viernes se reavivó la polémica respecto al manejo del sistema sanitario ante una actualización del sistema de gestión de camas por el que el gobierno bonaerense ordena a todos los hospitales públicos y privados a realizar hasta cuatro actualizaciones diarias sobre los niveles de ocupación.

En redes sociales, algunos plantearon la medida como una “estatización” del subsector público y realiaron posteos altamente discriminatorios. La que encabezó la embestida fue la presidenta del PRO Patricia Bullrich. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires interviene el sistema de salud privado y pide suspender cirugías para dar prioridad al COVID. Se meten con la libertad y disponen de nuestra vida”, acusó en Twitter.

Tuvieron un año para adecuar el sistema de salud. No lo hicieron. Ahora, el gobierno de la provincia de Buenos Aires interviene el sistema de salud privado y pide suspender cirugías para dar prioridad al COVID. Se meten con la libertad y disponen de nuestra vida. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 21, 2021

Pagás una prepaga. Te rompés el lomo trabajando para ello. Y ahora Gollan sacó un decreto que dice que un Braian y una Sheila van a poder acceder sin pagar, a las clínicas privadas que vos accedés pagando. Siguen pegándole a la clase media. Lamentable. — EL ANTI OPERETA (@ChauOperetaK) April 21, 2021

Sin embargo, los números indican que en todo el AMBA, incluida CABA, fueron las clínicas privadas las primera en saturarse y en demandar derivaciones de pacientes que en Provincia se maneja en forma centralizada.

Todo Provincial pudo averiguar que en La Plata, Berisso y Ensenada el 54% de los internados en hospitales públicos son pacientes que cuentan con cobertura de obras sociales y prepagas.

En diálogo con este medio, el director Ejecutivo de la Región Sanitaria XI expresó: “Los sanatorios están al 100% desde hace días y los hospitales públicos también están llegando al máximo nivel de ocupación”.

Sobre esta supuesta intervención del sistema privado, el funcionario aseguró: “Más de la mitad de los internados en el sector público son afiliados de obras sociales y prepagas mientras que en las clínicas no hay pacientes sin cobertura. La realidad es que el Estado está financiando al sector privado”.

Y remarcó: “ El sistema privado ya no puede dar respuestas a los afiliados. No importa si un paciente tiene OSDE 510, el plan más alto, porque no hay lugar en las clínicas y termina siendo atendido en el sector público”.

En las consideraciones de la resolución, la cartera de Salud advirtió que el relevamiento hecho por las autoridades sanitarias “ha evidenciado un diferencial de hasta un 24 % entre la ocupación de camas informadas en el mencionado sistema y las que efectivamente se hallan ocupadas o liberadas, lo que afecta seriamente toma de decisiones”

“Dejen gobernar”

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan también respondió a esta campaña con un hilo de tuits. “Algunos medios salieron a instalar de manera FALSA una interpretación MAL INTENCIONADA sobre la resolución que emitimos desde el Minsiterio donde se les pide a todos los efectores del sector público, privado y de la seguridad social, que informen la ocupación de camas”, denunció.

Y aclaró: “El Sistema de Gestión de Camas (SIGEC) es una herramienta esencial que creamos hace 1 año. Es inédita en el país y su objetivo es tener la información de todo el sistema de salud para poder saber cuántas camas quedan y gestionar con eficiencia las derivaciones”.

“El Sistema de Gestión de Camas integra al sistema público y privado, a partir de un acuerdo de los diferentes subsectores celebrado el año pasado y ratificado en 2021. Es estratégico en este momento tan complejo y acordado con las clínicas”, dijo y demandó: “No confundan más. Dejen gobernar”.