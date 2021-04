En la Provincia realizan hasta 100 derivaciones de pacientes por día: “Todavía les damos respuestas a todos”

En diálogo con Todo Provincial, el director de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes del Ministerio de Salud bonaerense, Héctor Saúl Canales, aseguró: “Nosotros trabajamos con una red de derivaciones y traslados. Nuestra tarea es dar respuesta a pedidos para llevar pacientes a sitios de menor complejidad a otros de mayor complejidad”.

El área cuenta con un “tablero” que monitorea las camas críticas de todos los establecimientos públicos y privados de la Provincia. “En caso de que lo amerite ordenamos los traslados, a veces lo concretan en ambulancias de los efectores de salud y otras veces con móviles propios”, explicó Canale.

El funcionario detalló que actualmente están gestionando “entre 80 y 100 derivaciones por día”, y advirtió: “Trasladamos pacientes en la medida que se puede porque hay una gran ocupación de camas de terapia intensiva y se hace muy difícil”.

En los últimos días, algunos intendentes aseguraron que desde ciudades con sistemas de salud importantes como La Plata estaban rechazando derivaciones. Sin embargo, Canale aseguró que “todavía se sigue dando respuesta a todos los pacientes que requieren traslados”, y remarcó: “No dejamos a nadie en la calle”.

“Los directores de hospitales están haciendo un gran esfuerzo para habilitar nuevos sectores y camas críticas. Se sigue dando respuestas a la problemática con un sistema que se está expandiendo”, subrayó.

En cuanto a la forma de definir a dónde derivar un paciente que necesita una cama de terapia intensiva, el director provincial de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes señaló: “Primero se busca lugar por cercanía en la misma región sanitaria y luego se va ampliando. Los hospitales de mayor complejidad están en el AMBA”.

“Todavía tenemos algunas camas por lo que no tuvimos que enfrentar el problema de no poder dar una respuesta. Además se están habilitando otros lugares como los hospitales modulares que habían quedado listos pero todavía no habían sido puestos en funcionamiento”, señaló.