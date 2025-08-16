Turismo y Cultura
Pila anunció la recuperación de la Leguna Camarón Grande luego de 185 años
El intendente de Pila, Sebastián Walker, anunció la recuperación histórica de la Laguna Camarón Grande, un espacio natural que durante 185 años estuvo perdido para los vecinos de Pila. “Después de 185 años, Pila volverá a tener su laguna para el disfrute de todos los vecinos. Se están nivelando los terraplenes que impedían el escurrimiento del agua hacia esta laguna”, celebró el jefe comunal.
Luego de intensas gestiones, el municipio obtuvo el permiso para remover un terraplén que había impedía el ingreso de agua a la laguna.
Con esta intervención, el agua volverá a ingresar de manera natural al espejo de aproximadamente 700 hectáreas, ubicado a 12 kilómetros del casco urbano.
“Es muy importante recuperar este ecosistema tan importante para nuestra región. Hoy es nuestra, de Pila, y podrá ser disfrutada por toda la comunidad”, destacó Walker.
La Laguna Camarón Grande fue objeto de un avance indiscriminado por parte de firmas privadas, que decidieron terraplenar sectores para su beneficio económico, generando un fuerte impacto ambiental y privando al distrito de uno de sus patrimonios naturales más valiosos. Ahora, la decisión del Municipio busca devolverle su rol ambiental, social y turístico.
“¿Te imaginás recuperarla para el disfrute de todos? Tenemos sueños por cumplir y muchas ideas para desarrollar. Pila cuenta con un enorme potencial turístico y lo vamos a consolidar juntos”, expresó el intendente al destacar el valor estratégico de la recuperación.
El plan no solo apunta a la preservación ambiental y la restitución del cauce natural, sino también a generar nuevas oportunidades de desarrollo turístico sustentable, fortaleciendo la economía local y ofreciendo un espacio recreativo para las familias.
Turismo y Cultura
Elaboró un salame de 469 metros y se “vendió todo” en menos de una hora
El pasado domingo 10 de agosto, San Andrés de Giles vivió una verdadera fiesta popular durante la cuarta edición de la Fiesta del Salame Más Largo de Argentina, organizada por Chacinados La Vasquita y su propietario, José Luis “Colo” Merretta, quien junto a su equipo elaboró un salame de 469,18 metros, superando su propio récord anterior.
El evento, que se realizó en el Parque Municipal, convocó a más de 28 mil personas y reunió a 175 puestos de artesanos y productores. La entrada fue libre y gratuita, y todo lo recaudado se destinó a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles.
“Fue la fiesta más grande que tuvo el pueblo. Giles se vistió de fiesta y no quedó nada: restaurantes, panaderías, comercios… todo vendió. Es un orgullo para mí y para todos los que trabajamos en esto”, destacó Merretta en diálogo con Todo Provincial Radio.
El locutor Mumi Quintero, quien animó la jornada, coincidió en que la edición 2025 fue “la más gigante de todas”, con calles colmadas de autos, visitantes llegados desde diferentes provincias y un clima festivo que se vivió desde la mañana hasta la tarde.
El salame, elaborado siguiendo la receta tradicional que Merretta aprendió de su padre hace más de 40 años, utilizó tripa importada desde Ucrania y fue estacionado durante 41 días para alcanzar el punto justo: ni seco ni duro. El producto se vendió en su totalidad en menos de una hora, a razón de $10.000 cada 30 centímetros, generando fondos para cubrir gastos y beneficiar a los bomberos.
“Esto no es una competencia con Tandil ni con nadie. Es una fiesta para mi pueblo, hecha con humildad y mucho trabajo”, afirmó el Colo, que ya piensa en la próxima edición.
La Fiesta del Salame Más Largo, nacida hace apenas cuatro años, se consolida como un atractivo turístico y cultural que genera identidad, promueve la gastronomía regional y dinamiza la economía local.
Como bromeó Quintero al cierre: “Traigan pan que salame sobra”.
Turismo y Cultura
Hard Rock Cafe abrirá su primer local en Mar del Plata y generará hasta 100 empleos directos
Mar del Plata sumará un nuevo atractivo turístico y gastronómico de alcance internacional: Hard Rock Cafe anunció la apertura de su primer local en la ciudad, que generará entre 80 y 100 empleos directos, además de numerosos puestos indirectos.
Hard Rock espera abrir sus puertas en diciembre para aprovechar de lleno la próxima temporada de verano. El local de la multinacional se emplazará en Avellaneda y Guemes, donde ya comenzaron las obras.
El intendente Guillermo Montenegro celebró la noticia en redes sociales: “Hard Rock Cafe llega a Mar del Plata: 80 a 100 empleos directos y muchos más indirectos. Una marca mundial que llega a apostar por la ciudad y a generar trabajo todo el año, también como atracción turística. Esto es abrir la ciudad para atraer inversiones de marcas globales. Y ahora, como Londres, Nueva York, Tokio o París… Mar del Plata va a estar en las remeras de Hard Rock Cafe”, expresó.
La llegada de la cadena —presente en más de 70 países— se enmarca en una estrategia de la comuna para atraer inversiones de marcas globales que impulsen la economía local y fortalezcan la oferta para residentes y visitantes.
Con su reconocida propuesta que combina gastronomía, música en vivo y memorabilia de artistas legendarios, Hard Rock Cafe buscará instalarse como un nuevo punto de encuentro en la ciudad, atrayendo tanto a turistas como a marplatenses durante todo el año.
Turismo y Cultura
Dura advertencia desde Mar del Plata: “Si no hay turismo, sobra comercio”
Eduardo Mayer, empresario turístico y tesorero de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), expresó su profunda preocupación por el presente económico de la ciudad tras una temporada invernal “muy mala” en términos de consumo, turismo y actividad industrial. “La gente vino, pero no gastó. El poder adquisitivo está muy golpeado y eso se siente en todos los sectores”, afirmó en diálogo con Todo Provincial RADIO.
Aunque los datos oficiales del Ente de Turismo local indican un ingreso de visitantes similar al del año pasado, Mayer sostiene que la realidad dista mucho de lo que marcan los números. “Puede ser que haya venido gente, pero el consumo fue mínimo. Tuvimos una de las peores vacaciones de invierno en mucho tiempo”, remarcó.
Para Mayer, el turismo no es solo una fuente de ingresos estacional, sino el motor económico de la ciudad. “En Mar del Plata tenemos pesca, industria, otros sectores, pero nada genera el derrame del turismo. Cuando esto se frena, se cae todo”, explicó.
El referente empresarial advirtió que no solo los hoteles y restaurantes se ven afectados, sino todo el comercio. “Hay una cantidad de negocios que excede las necesidades permanentes de la ciudad. Están para atender al turista. Si no hay turismo, sobra comercio”, resumió.
Un panorama complicado en todos los sectores
Mayer también describió una situación crítica en la pesca y la industria local. “La flota que pesca langostinos está parada porque los números no cierran. Y muchas industrias que fabricaban maquinaria están dejando de producir y ahora piensan en importar para revender. Pasan de ser fabricantes a simples comerciantes”, señaló.
El ejemplo más alarmante, dijo, es el de Mauro Sergio, la histórica fábrica textil que procesa la lana y elabora prendas terminadas. “Están despidiendo gente por la apertura de importaciones. El mercado se está llenando de productos baratos del exterior, y eso destruye la producción local”, advirtió.
Para el empresario, el impacto social de la crisis ya se hace visible. “El comerciante que no abre caja en el día está triste. Sus empleados también. Muchos ya saben que van a perder el trabajo. Y cuando eso pasa, es muy difícil volver a encontrar otro empleo”, dijo.
El Crucero Anamora, también golpeado
Mayer, titular del Crucero Anamora, uno de los clásicos paseos turísticos de la ciudad, reconoció que también vivieron una temporada muy floja. “Nos pegó fuerte el mal clima, pero más que nada el bolsillo. Estuvimos muy por debajo del año pasado”, aseguró.
Consultado sobre las expectativas para la temporada de verano, el dirigente fue cauto y realista: “Si no hay cambios, será una temporada floja. Aumentó un 60% la cantidad de gente que viaja al exterior. Esa gente antes recorría Mar del Plata, la Patagonia, Córdoba… hoy se va y ese dinero no queda en el país”.
Aunque no todo está perdido, reconoció que hay un segmento que seguirá eligiendo Mar del Plata: “No todos pueden viajar afuera y todos necesitamos un descanso. Algunos van a venir, pero no será el volumen que necesitamos para sostener la economía local”, concluyó.