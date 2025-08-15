Turismo y Cultura
Elaboró un salame de 469 metros y se “vendió todo” en menos de una hora
El pasado domingo 10 de agosto, San Andrés de Giles vivió una verdadera fiesta popular durante la cuarta edición de la Fiesta del Salame Más Largo de Argentina, organizada por Chacinados La Vasquita y su propietario, José Luis “Colo” Merretta, quien junto a su equipo elaboró un salame de 469,18 metros, superando su propio récord anterior.
El evento, que se realizó en el Parque Municipal, convocó a más de 28 mil personas y reunió a 175 puestos de artesanos y productores. La entrada fue libre y gratuita, y todo lo recaudado se destinó a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles.
“Fue la fiesta más grande que tuvo el pueblo. Giles se vistió de fiesta y no quedó nada: restaurantes, panaderías, comercios… todo vendió. Es un orgullo para mí y para todos los que trabajamos en esto”, destacó Merretta en diálogo con Todo Provincial Radio.
El locutor Mumi Quintero, quien animó la jornada, coincidió en que la edición 2025 fue “la más gigante de todas”, con calles colmadas de autos, visitantes llegados desde diferentes provincias y un clima festivo que se vivió desde la mañana hasta la tarde.
El salame, elaborado siguiendo la receta tradicional que Merretta aprendió de su padre hace más de 40 años, utilizó tripa importada desde Ucrania y fue estacionado durante 41 días para alcanzar el punto justo: ni seco ni duro. El producto se vendió en su totalidad en menos de una hora, a razón de $10.000 cada 30 centímetros, generando fondos para cubrir gastos y beneficiar a los bomberos.
“Esto no es una competencia con Tandil ni con nadie. Es una fiesta para mi pueblo, hecha con humildad y mucho trabajo”, afirmó el Colo, que ya piensa en la próxima edición.
La Fiesta del Salame Más Largo, nacida hace apenas cuatro años, se consolida como un atractivo turístico y cultural que genera identidad, promueve la gastronomía regional y dinamiza la economía local.
Como bromeó Quintero al cierre: “Traigan pan que salame sobra”.
Turismo y Cultura
Hard Rock Cafe abrirá su primer local en Mar del Plata y generará hasta 100 empleos directos
Mar del Plata sumará un nuevo atractivo turístico y gastronómico de alcance internacional: Hard Rock Cafe anunció la apertura de su primer local en la ciudad, que generará entre 80 y 100 empleos directos, además de numerosos puestos indirectos.
Hard Rock espera abrir sus puertas en diciembre para aprovechar de lleno la próxima temporada de verano. El local de la multinacional se emplazará en Avellaneda y Guemes, donde ya comenzaron las obras.
El intendente Guillermo Montenegro celebró la noticia en redes sociales: “Hard Rock Cafe llega a Mar del Plata: 80 a 100 empleos directos y muchos más indirectos. Una marca mundial que llega a apostar por la ciudad y a generar trabajo todo el año, también como atracción turística. Esto es abrir la ciudad para atraer inversiones de marcas globales. Y ahora, como Londres, Nueva York, Tokio o París… Mar del Plata va a estar en las remeras de Hard Rock Cafe”, expresó.
La llegada de la cadena —presente en más de 70 países— se enmarca en una estrategia de la comuna para atraer inversiones de marcas globales que impulsen la economía local y fortalezcan la oferta para residentes y visitantes.
Con su reconocida propuesta que combina gastronomía, música en vivo y memorabilia de artistas legendarios, Hard Rock Cafe buscará instalarse como un nuevo punto de encuentro en la ciudad, atrayendo tanto a turistas como a marplatenses durante todo el año.
Turismo y Cultura
Dura advertencia desde Mar del Plata: “Si no hay turismo, sobra comercio”
Eduardo Mayer, empresario turístico y tesorero de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), expresó su profunda preocupación por el presente económico de la ciudad tras una temporada invernal “muy mala” en términos de consumo, turismo y actividad industrial. “La gente vino, pero no gastó. El poder adquisitivo está muy golpeado y eso se siente en todos los sectores”, afirmó en diálogo con Todo Provincial RADIO.
Aunque los datos oficiales del Ente de Turismo local indican un ingreso de visitantes similar al del año pasado, Mayer sostiene que la realidad dista mucho de lo que marcan los números. “Puede ser que haya venido gente, pero el consumo fue mínimo. Tuvimos una de las peores vacaciones de invierno en mucho tiempo”, remarcó.
Para Mayer, el turismo no es solo una fuente de ingresos estacional, sino el motor económico de la ciudad. “En Mar del Plata tenemos pesca, industria, otros sectores, pero nada genera el derrame del turismo. Cuando esto se frena, se cae todo”, explicó.
El referente empresarial advirtió que no solo los hoteles y restaurantes se ven afectados, sino todo el comercio. “Hay una cantidad de negocios que excede las necesidades permanentes de la ciudad. Están para atender al turista. Si no hay turismo, sobra comercio”, resumió.
Un panorama complicado en todos los sectores
Mayer también describió una situación crítica en la pesca y la industria local. “La flota que pesca langostinos está parada porque los números no cierran. Y muchas industrias que fabricaban maquinaria están dejando de producir y ahora piensan en importar para revender. Pasan de ser fabricantes a simples comerciantes”, señaló.
El ejemplo más alarmante, dijo, es el de Mauro Sergio, la histórica fábrica textil que procesa la lana y elabora prendas terminadas. “Están despidiendo gente por la apertura de importaciones. El mercado se está llenando de productos baratos del exterior, y eso destruye la producción local”, advirtió.
Para el empresario, el impacto social de la crisis ya se hace visible. “El comerciante que no abre caja en el día está triste. Sus empleados también. Muchos ya saben que van a perder el trabajo. Y cuando eso pasa, es muy difícil volver a encontrar otro empleo”, dijo.
El Crucero Anamora, también golpeado
Mayer, titular del Crucero Anamora, uno de los clásicos paseos turísticos de la ciudad, reconoció que también vivieron una temporada muy floja. “Nos pegó fuerte el mal clima, pero más que nada el bolsillo. Estuvimos muy por debajo del año pasado”, aseguró.
Consultado sobre las expectativas para la temporada de verano, el dirigente fue cauto y realista: “Si no hay cambios, será una temporada floja. Aumentó un 60% la cantidad de gente que viaja al exterior. Esa gente antes recorría Mar del Plata, la Patagonia, Córdoba… hoy se va y ese dinero no queda en el país”.
Aunque no todo está perdido, reconoció que hay un segmento que seguirá eligiendo Mar del Plata: “No todos pueden viajar afuera y todos necesitamos un descanso. Algunos van a venir, pero no será el volumen que necesitamos para sostener la economía local”, concluyó.
Turismo y Cultura
Fiesta de la Galleta de Campo: cinco panaderías competirán en Tomás Jofré por la mejor receta tradicional
Este domingo, la localidad de Tomás Jofré, partido de Mercedes, volverá a llenarse de turistas por una nueva edición de la Fiesta de la Galleta de Campo, una propuesta que crece año a año y que reúne a productores, artistas y panaderías en una jornada que apuesta al encuentro, la identidad local y el trabajo comunitario.
Cinco panaderías de Mercedes competirán por elaborar la mejor galleta de campo en la plaza Domingo Silvano del pueblo: La Dulce Anita (última ganadora), San Luis, La Espiga de Oro, El Triunfo y Nueve de Julio. La fiesta comenzará a las 10 con entrada libre y gratuita, y contará con más de 80 puestos de productores locales que ofrecerán salames, quesos, cervezas artesanales, miel y artesanías, además de espectáculos en vivo a cargo de grupos folklóricos y músicos mercedinos.
Durante la presentación oficial del evento, el intendente Juani Ustarroz destacó que la Fiesta de la Galleta de Campo es “una muestra del espíritu de unidad que hay en Mercedes”, y remarcó: “Cuando arrancamos, hace ocho años, no sabíamos si este evento se iba a sostener y hoy vemos que sí, que crece año a año. Y, como cualquier fiesta que organizamos, implica y genera trabajo”.
“Cada panadería va a trabajar un montón para poder vender sus productos, pero también los artesanos, los restaurantes y toda la comunidad. Eso es promover el turismo, que también es generar trabajo para la ciudad”, agregó Ustarroz. Además, subrayó la importancia de la participación de instituciones locales que estarán presentes con cantinas solidarias o administrando servicios como el estacionamiento.
Los panaderos Miguel y Ramón, en representación de los participantes, señalaron: “Tratamos, en cada edición, de prepararnos lo mejor posible no solo para el momento de hacer la galleta sino, sobre todo, para atender al turista”. También compartieron algunos secretos sobre la elaboración: “Tiene que ser una galleta liviana, que dure. No debe llevar mucha miga porque sino se endurece. Hay que hacer un buen amasado, dejarla descansar, cortarla bien y después darle un horneado parejo, que también es clave”.
Por su parte, el director de Turismo Francisco Dinova recordó que esta celebración se realiza en simultáneo con otras dos localidades bonaerenses: Azcuénaga (San Andrés de Giles) y Oliden (Brandsen), y que busca homenajear a los panaderos que siguen sosteniendo la tradición. “Tomás Jofré ya no deja dudas: es el pueblo gastronómico de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.
Finalmente, el intendente Juani Ustarroz expresó su agradecimiento: “Más que agradecido a estas personas que van a trabajar un montón para que muchos podamos disfrutar de una fiesta que, si la podemos sostener en el tiempo, no es gracias al municipio sino fundamentalmente gracias a los panaderos y a la gente que participa”.