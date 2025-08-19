Turismo y Cultura
La Fiesta de Disfraces de Paraná se hace en San Nicolás y ya están a la venta las entradas
La Fiesta de Disfraces (FDD), reconocida como la más grande de Latinoamérica, anunció un cambio histórico para su edición 2025. Tras 25 años realizándose en Paraná, Entre Ríos, el evento se trasladará al Autódromo San Nicolás Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre.
El predio, ubicado en el kilómetro 225 de la autopista Buenos Aires–Rosario, cuenta con 90 hectáreas y una infraestructura moderna que lo convierte en un espacio ideal para encuentros masivos. Desde su inauguración en 2018, ha albergado competencias deportivas de primer nivel y grandes ferias agroindustriales como Expoagro.
La decisión de mudar la FDD se tomó luego de que la edición 2024 fuera cancelada en Paraná por problemas logísticos y la falta de un predio adecuado, situación que incluyó reclamos vecinales y la necesidad de estudios de impacto ambiental.
Nacida en 1999 como una reunión entre amigos, la Fiesta de Disfraces se transformó en un fenómeno cultural que cada año convoca a más de 50.000 personas de todo el país. Su esencia se mantiene intacta: un espacio para expresarse libremente, celebrar y compartir en comunidad.
Ya está disponible la preventa exclusiva para nicoleños, con un 30% de descuento, a través de la plataforma Tickea.
Pila anunció la recuperación de la Leguna Camarón Grande luego de 185 años
El intendente de Pila, Sebastián Walker, anunció la recuperación histórica de la Laguna Camarón Grande, un espacio natural que durante 185 años estuvo perdido para los vecinos de Pila. “Después de 185 años, Pila volverá a tener su laguna para el disfrute de todos los vecinos. Se están nivelando los terraplenes que impedían el escurrimiento del agua hacia esta laguna”, celebró el jefe comunal.
Luego de intensas gestiones, el municipio obtuvo el permiso para remover un terraplén que había impedía el ingreso de agua a la laguna.
Con esta intervención, el agua volverá a ingresar de manera natural al espejo de aproximadamente 700 hectáreas, ubicado a 12 kilómetros del casco urbano.
“Es muy importante recuperar este ecosistema tan importante para nuestra región. Hoy es nuestra, de Pila, y podrá ser disfrutada por toda la comunidad”, destacó Walker.
La Laguna Camarón Grande fue objeto de un avance indiscriminado por parte de firmas privadas, que decidieron terraplenar sectores para su beneficio económico, generando un fuerte impacto ambiental y privando al distrito de uno de sus patrimonios naturales más valiosos. Ahora, la decisión del Municipio busca devolverle su rol ambiental, social y turístico.
“¿Te imaginás recuperarla para el disfrute de todos? Tenemos sueños por cumplir y muchas ideas para desarrollar. Pila cuenta con un enorme potencial turístico y lo vamos a consolidar juntos”, expresó el intendente al destacar el valor estratégico de la recuperación.
El plan no solo apunta a la preservación ambiental y la restitución del cauce natural, sino también a generar nuevas oportunidades de desarrollo turístico sustentable, fortaleciendo la economía local y ofreciendo un espacio recreativo para las familias.
Elaboró un salame de 469 metros y se “vendió todo” en menos de una hora
El pasado domingo 10 de agosto, San Andrés de Giles vivió una verdadera fiesta popular durante la cuarta edición de la Fiesta del Salame Más Largo de Argentina, organizada por Chacinados La Vasquita y su propietario, José Luis “Colo” Merretta, quien junto a su equipo elaboró un salame de 469,18 metros, superando su propio récord anterior.
El evento, que se realizó en el Parque Municipal, convocó a más de 28 mil personas y reunió a 175 puestos de artesanos y productores. La entrada fue libre y gratuita, y todo lo recaudado se destinó a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles.
“Fue la fiesta más grande que tuvo el pueblo. Giles se vistió de fiesta y no quedó nada: restaurantes, panaderías, comercios… todo vendió. Es un orgullo para mí y para todos los que trabajamos en esto”, destacó Merretta en diálogo con Todo Provincial Radio.
El locutor Mumi Quintero, quien animó la jornada, coincidió en que la edición 2025 fue “la más gigante de todas”, con calles colmadas de autos, visitantes llegados desde diferentes provincias y un clima festivo que se vivió desde la mañana hasta la tarde.
El salame, elaborado siguiendo la receta tradicional que Merretta aprendió de su padre hace más de 40 años, utilizó tripa importada desde Ucrania y fue estacionado durante 41 días para alcanzar el punto justo: ni seco ni duro. El producto se vendió en su totalidad en menos de una hora, a razón de $10.000 cada 30 centímetros, generando fondos para cubrir gastos y beneficiar a los bomberos.
“Esto no es una competencia con Tandil ni con nadie. Es una fiesta para mi pueblo, hecha con humildad y mucho trabajo”, afirmó el Colo, que ya piensa en la próxima edición.
La Fiesta del Salame Más Largo, nacida hace apenas cuatro años, se consolida como un atractivo turístico y cultural que genera identidad, promueve la gastronomía regional y dinamiza la economía local.
Como bromeó Quintero al cierre: “Traigan pan que salame sobra”.
Hard Rock Cafe abrirá su primer local en Mar del Plata y generará hasta 100 empleos directos
Mar del Plata sumará un nuevo atractivo turístico y gastronómico de alcance internacional: Hard Rock Cafe anunció la apertura de su primer local en la ciudad, que generará entre 80 y 100 empleos directos, además de numerosos puestos indirectos.
Hard Rock espera abrir sus puertas en diciembre para aprovechar de lleno la próxima temporada de verano. El local de la multinacional se emplazará en Avellaneda y Guemes, donde ya comenzaron las obras.
El intendente Guillermo Montenegro celebró la noticia en redes sociales: “Hard Rock Cafe llega a Mar del Plata: 80 a 100 empleos directos y muchos más indirectos. Una marca mundial que llega a apostar por la ciudad y a generar trabajo todo el año, también como atracción turística. Esto es abrir la ciudad para atraer inversiones de marcas globales. Y ahora, como Londres, Nueva York, Tokio o París… Mar del Plata va a estar en las remeras de Hard Rock Cafe”, expresó.
La llegada de la cadena —presente en más de 70 países— se enmarca en una estrategia de la comuna para atraer inversiones de marcas globales que impulsen la economía local y fortalezcan la oferta para residentes y visitantes.
Con su reconocida propuesta que combina gastronomía, música en vivo y memorabilia de artistas legendarios, Hard Rock Cafe buscará instalarse como un nuevo punto de encuentro en la ciudad, atrayendo tanto a turistas como a marplatenses durante todo el año.