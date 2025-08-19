La Fiesta de Disfraces de Paraná se hace en San Nicolás y ya están a la venta las entradas

La Fiesta de Disfraces (FDD), reconocida como la más grande de Latinoamérica, anunció un cambio histórico para su edición 2025. Tras 25 años realizándose en Paraná, Entre Ríos, el evento se trasladará al Autódromo San Nicolás Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre.

El predio, ubicado en el kilómetro 225 de la autopista Buenos Aires–Rosario, cuenta con 90 hectáreas y una infraestructura moderna que lo convierte en un espacio ideal para encuentros masivos. Desde su inauguración en 2018, ha albergado competencias deportivas de primer nivel y grandes ferias agroindustriales como Expoagro.

La decisión de mudar la FDD se tomó luego de que la edición 2024 fuera cancelada en Paraná por problemas logísticos y la falta de un predio adecuado, situación que incluyó reclamos vecinales y la necesidad de estudios de impacto ambiental.

Nacida en 1999 como una reunión entre amigos, la Fiesta de Disfraces se transformó en un fenómeno cultural que cada año convoca a más de 50.000 personas de todo el país. Su esencia se mantiene intacta: un espacio para expresarse libremente, celebrar y compartir en comunidad.

Ya está disponible la preventa exclusiva para nicoleños, con un 30% de descuento, a través de la plataforma Tickea.