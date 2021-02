Kicillof, Galmarini y Mendoza inauguraron obras en Villa Itatí, Azul, Domínico y Wilde

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, la presidenta de AySA y la intendenta de Quilmes pusieron en marcha obras primarias de agua y cloaca, que tienen por objeto la expansión del servicio a los vecinos y vecinas de la zona sur del conurbano. Participaron del evento, Carlos Bianco, Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, y Agustín Simone, ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

Los mandatarios se reunieron en la Estación de Bombeo Falucho, en Quilmes, y conversaron sobre las obras finalizadas “Red Primaria de Agua Avellaneda” y la “Red Primaria Cloacal Itatí”, que dan factibilidad de vuelco y abastecimiento a toda Villa Itatí. Las obras fueron en su conjunto, ejecutadas por AySA y financiadas por OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana).

“Es una obra difícil de hacer, no se ve y muchos la han abandonado”, Kicillof

Al respecto, el gobernador comentó: “Este es un hito central, porque ésta es una obra que estaba abandonada, con deuda, y la gestión de Malena Galmarini, por indicación del presidente de la Nación Alberto Fernández, lo que hizo fue reactivarla y terminarla. Esto obviamente es la obra primaria, por un lado está lo que permite traer más agua para la zona y, por otro lado, la cuestión cloacal”.

“Ahora lo que nos falta es la secundaria, vale decir, llegar a todos los hogares. Es un paso, pero es un paso central, porque es una inversión inmensa. Es una obra que en general cuesta hacer porque no se ve, es difícil de concluir, lleva tiempo, y después muchos la han abandonado”, aclaró Kicillof.

“Nosotros no somos de esos, así que quiero agradecerle a AySA, a sus trabajadores y trabajadoras, a su presidenta, porque acá en la provincia nos están dando una mano para restituir derechos, devolver lo perdido y, al mismo tiempo, seguir trabajando en la mejora estructural de la provincia”, dijo el gobernador.

En ese sentido, Malena Galmarini profundizó sobre la importancia de llegar con estos servicios a los barrios más postergados de la provincia para poder acompañar sus mejoras estructurales: “Tenemos muchos barrios que viven en terribles condiciones como en Itatí y Azul, y nos pusimos de acuerdo con todas las intendentas, con los intendentes, con las y los ministros, tanto de nación como de provincia, con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof para comenzar a trabajar dentro de esos barrios”.

“AySA hasta noviembre del año pasado no entraba en los barrios”

“AySA hasta noviembre del año pasado no entraba en los barrios, llegaba hasta la puerta con la cantidad de agua necesaria pero no entraba. Se ha tomado la decisión que AySA, que es una empresa pública, de capital mayoritariamente estatal, con el presupuesto mayoritariamente de transferencias del Estado tiene que hacerse cargo de lo que pasa en los barrios más humildes del conurbano bonaerense. Es una deuda pendiente de muchas décadas. Los cuatro años del gobierno anterior no se hizo nada”, afirmó Galmarini.

En esa misma línea comentó que “La red creció sólo en un 1 %, no se hicieron obras de mantenimiento, de mejoramiento, que son obras indispensables, sino los caños se van rompiendo”.

Mayra Mendoza: “Hay una gestión como la de AySA que hoy sí se hace cargo de lo que Itatí necesita”

A su turno, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, remarcó: “Lo que hoy presentamos no sería posible sin la articulación de los tres niveles del Estado: Nación, Provincia y Municipio. Y sin la articulación, principalmente, con los vecinos y vecinas del barrio que tienen que acompañar estos procesos que son largos, que llevan mucho presupuesto, y también muchos años de trabajo”.

Entonces, dijo Mendoza, “hay muchos años de desidia y de abandono que traen frustración en los vecinos, y el Municipio en ese sentido tiene una tarea fundamental, que es poder acompañar. Que hay un Estado presente, que hay una gestión como la de AySA que hoy sí se hace cargo de lo que Itatí necesita y pone en marcha estas obras que ya están a punto de terminarse y que van a beneficiar a muchos vecinos, en realidad, que van a garantizar el derecho a un servicio esencial como todos y todas nos merecemos”.

La obra “Red Primaria de Agua Avellaneda” beneficiará a 30.000 vecinos y vecinas, y tiene como objetivo reforzar el abastecimiento de agua de la zona de Villa Domínico y Wilde, en el partido de Avellaneda, y brindar abastecimiento de agua a los barrios Villa Azul y Villa Itatí en el partido de Quilmes.

Por su parte, la construcción de los colectores denominados “Red Primaria Cloacal Itatí” beneficiarán a 20.000 vecinos y vecinas para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las redes secundarias del Barrio Itatí, ubicado en el partido de Quilmes. Los efluentes descargarán en la Estación de Bombeo Falucho – Ampliación.

En este encuentro también estuvieron presentes autoridades de AySA; Patricio D’Angelo, Director General Administrativo, Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; y Autoridades de OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana) e integrantes del Comité Operativo de Emergencia (COE) de Itatí.