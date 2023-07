Necochea clausuró Tom Jones, luego de la brutal paliza de los patovicas

"¿Qué pasó con mi hija? ¿Qué paso con Iara?", reclama Mariela, la madre de Iara Nardelli , luego de que se confirmara que los restos óseos hallados hace 10 días en un descampado de Mar del Plata pertenecen a la chica de 16 años quien era buscada desde el 30 de junio pasado.

"Lo único que quiero decir es que a raíz de un intento de suicidio la jueza (de Familia) decide sacarme a mi hija, la internó en una institución porque consideró que ahí iba a estar cuidada y hoy solo tengo tres huesos y un sinfín de preguntas. No voy a parar hasta que me digan qué paso con mi hija, y que no me vengan a decir que fue suicidio o que una jauría de perros la atacó", dijo Mariela en una conferencia de prensa brindada esta tarde junto a Marta Montero, madre de Lucía Pérez, asesinada en 2016 en Mar del Plata,

También estuvo presente Claudia Denis, amiga de la madre de Iara, quien reforzó que tienen "muchas dudas" porque "desde un comienzo la fiscal dijo que había sido un suicidio y que se la comieron los perros".

"Es insólito e ilógico, ¿quién puede creer algo así?", remató y agregó que "si eso hubiera pasado debería haber rastros de sangre, tejidos blandos, su celular y otras cosas" y se preguntó "dónde está el resto de los huesos, pareciera que nos toman el pelo".

Además cuestionó el accionar de Aldeas Infantiles, que "no tomó medidas ante la desaparición de la menor, que tampoco estaba asistiendo al colegio" y agregó:. ¿Qué cuidado es ese sobre una menor?".

"Queremos saber dónde está el resto de su ropa, de su cuerpito", agregó Denis mientras se preguntaba "¿cómo puede ser que hayan llevado al descampado de nueve hectáreas perros de rescate y no hayan olfateado nada? Eso demuestra que es una escena plantada".

Luego explicó que se enteraron "que Iara se veía con un hombre de 29 años y nadie se lo prohibió" y que saben que "se llama Sergio", al tiempo que pidió que "se lo investigue y que lo citen".

"No acusamos a nadie, pero queremos que lo investiguen", dijo.

Por su parte, el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, confirmó a la prensa que ayer obtuvieron "los resultados del informe del laboratorio de estudios forenses privado que se realizo en Junín, que confirmó que los restos oseos (tibia, cráneo y mandíbula), hallados hace diez días en un descampado del barrio Virgen de Luján, corresponden a la adolescente Iara Nardelli".

El letrado que representa a la familia de la menor reiteró que quieren "saber lo que pasó" y que "no hay hipótesis de lo que pudo haber ocurrido".

"Sabemos que aún se está en plena tarea investigativa, pero no deja de llamar la atención la escena del crimen porque que digan que una jauría de perros ataco a la menor no es lógico", planteó.

"Solo se encontraron unos huesos y no hay rastros de sangre ni vestigio que demuestre que pudo ser atacada por unos perros. Son solo huesos y no hay rastros de órganos blandos con los huesos. Por otro lado, se encontró ropa que está intacta, todo suena raro para que sea producto de una jauría de perros", sostuvo Orsini.

También aclaró que no está el teléfono, ni el pantalón, y consideró que se trata de "una escena plantada, pusieron las cosas en ese descampado".

Por ultimo, dijo que "se ha pedido el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y se investiga los dichos de algunos testigos que señalan que Iara salía con un hombre de 29 años".