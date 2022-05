Una mujer policía de Chivilcoy denunció que fue raptada en un auto, drogada y violada en grupo

Una mujer policía de Chivilcoy denunció que fue víctima de una violación grupal a la salida de un boliche de la ciudad bonaerense. El caso que es investigado por la fiscalía 6 de Mercedes que avanza en la reconstrucción del hecho. El intendente local dijo que el caso “está esclarecido”.

La mujer policía narró que al salir del Boliche Babakos de Chiviloy, en la madrugada del sábado pasado, la privaron de la libertad y la drogaron con una inyección. También, de acuerdo a su denuncia, recuerda que la llevaron a una quinta de esa ciudad bonaerense y allí la abusaron.

De acuerdo a lo que relató la víctima de 26 años dejó el boliche y empezó a caminar rumbo a su casa cuando un auto de color blanco se le puso a la par y uno de sus ocupantes la obligó a subir.

Ahí el conductor, un hombre de tez blanca, delgado, alto y de unos 30 años, sacó una jeringa y le inyectó algo en su brazo, por lo que ella contó que empezó a sentirse mareada.

Si bien no recuerda el hecho con precisión, la mujer policía de Chivilcoy narró que una vez en la casa quinta, donde había más gente, la violaron en una habitación.

Según confirmaron fuentes judiciales, partir de la denuncia iniciada por la víctima, se abrió una causa penal caratulada “abuso sexual”, que está siendo investigada por le UFI 6 del Departamento Judicial Mercedes.

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, aseguró “tener conocimiento de lo que ha ocurrido”, que el hecho está “esclarecido” y le solicitó al fiscal general Pablo Alejandro Merola que “rápidamente informe a toda la comunidad sobre la denuncia –que yo por supuesto no voy a ventilar porque no son hechos que corresponde que ventile un intendente”.

“Quiero que toda la comunidad de Chivilcoy sepa la verdad. La verdad, no la verdad que algunos nos quieren imponer. Si no lo hace la Fiscalía lo haré yo; no me importan las consecuencias. Pondré la cara para que todos los vecinos de Chivilcoy sepan lo que realmente ha ocurrido y tengan la seguridad que vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. No hay ninguna localidad de la provincia de Buenos Aires, con la cantidad de habitantes que tiene Chivilcoy, que tengan los índices tan bajos de inseguridad que tiene nuestra ciudad”, agregó el jefe comunal.