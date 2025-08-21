Monte Hermoso confirmó las bandas para una nueva Fiesta Nacional de la Primavera

Monte Hermoso se prepara para recibir a miles de visitantes en una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Primavera, que se desarrollará del 19 al 21 de septiembre en la Plaza Parque General San Martín, epicentro de todas las actividades.

La ciudad volverá a ser el punto de encuentro de jóvenes y familias de toda la región, en un fin de semana que ofrecerá música en vivo, DJ’s, patio gastronómico y un circuito cultural con propuestas para todas las edades.

El sábado 20, el escenario principal vibrará con la energía del rock nacional de Luceros, el Ojo Daltónico, la banda bahiense que regresa a Monte Hermoso tras su recordada presentación en 2018.

El domingo 21, será el turno de El Zar, el dúo porteño en pleno ascenso que fusiona indie pop y electrónica, conquistando al público con un estilo fresco y moderno.

Con 31 años de historia, la Fiesta Nacional de la Primavera se consolida como uno de los eventos más esperados de la provincia, combinando tradición, música y diversión en un entorno único frente al mar.