Turismo y Cultura
McDonald’s abrió su primer local en Tandil: “Es uno de los mejores de Argentina”
McDonald’s abrió oficialmente su primer local en Tandil, el número 228 en Argentina, ubicado en la esquina de Alem y Pinto, pleno centro de la ciudad. El espacio cuenta con 405 metros cuadrados, capacidad para 124 personas, AutoMac, McCafé y Playland.
El director general de Arcos Dorados Argentina, Eduardo Lopardo, destacó que “este local tiene la mayor tecnología que puede tener McDonald’s a nivel mundial, realmente es uno de los mejores locales que va a tener la Argentina”.
Además, agradeció el acompañamiento del municipio, vecinos y trabajadores: “Queríamos llegar a Tandil hace mucho tiempo y sabemos que los tandilenses también lo esperaban. Tenemos muchísimas expectativas”.
Lopardo subrayó el impacto en la generación de empleo: “Contratamos a 100 jóvenes tandilenses y eso es lo que más nos entusiasma, porque somos los principales generadores de empleo joven de la Argentina. El 85% de nuestros 16.000 trabajadores tiene entre 16 y 24 años, lo que representa una primera oportunidad formal de empleo con capacitación y formación profesional”.
El diseño interior responde al formato Geometry, una estética que presenta unacombinación de ilustraciones geométricas, paneles de hormigón gris y acabados minimalistas de madera clara para un interior limpio y moderno.
Por su parte, Alejandro Crupi, franquiciante del local, resaltó que “en estos tres meses viviendo en Tandil me hicieron sentir la expectativa que había por un McDonald’s. Con los 100 empleados y 8 gerentes vamos a trabajar día a día para satisfacer a los tandilenses”.
El local incorpora iniciativas sustentables, como 52 paneles solares, cargador para autos eléctricos, separación de residuos y reciclaje de aceite para la producción de biodiesel. También contará con un espacio para cumpleaños infantiles y un punto innovador para repartidores con carga de celulares.
En cuanto a los horarios, abrirá de viernes a sábado y de sábado a domingo durante 24 horas, mientras que de domingo a jueves atenderá de 7:30 a 0:30.
“Queremos que nos adopten como un lugar de encuentro, donde ocurren las cosas simples de la vida, un espacio de familia y amigos con la mejor calidad y hospitalidad”, concluyó Lopardo.
Turismo y Cultura
Monte Hermoso confirmó las bandas para una nueva Fiesta Nacional de la Primavera
Monte Hermoso se prepara para recibir a miles de visitantes en una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Primavera, que se desarrollará del 19 al 21 de septiembre en la Plaza Parque General San Martín, epicentro de todas las actividades.
La ciudad volverá a ser el punto de encuentro de jóvenes y familias de toda la región, en un fin de semana que ofrecerá música en vivo, DJ’s, patio gastronómico y un circuito cultural con propuestas para todas las edades.
El sábado 20, el escenario principal vibrará con la energía del rock nacional de Luceros, el Ojo Daltónico, la banda bahiense que regresa a Monte Hermoso tras su recordada presentación en 2018.
El domingo 21, será el turno de El Zar, el dúo porteño en pleno ascenso que fusiona indie pop y electrónica, conquistando al público con un estilo fresco y moderno.
Con 31 años de historia, la Fiesta Nacional de la Primavera se consolida como uno de los eventos más esperados de la provincia, combinando tradición, música y diversión en un entorno único frente al mar.
Turismo y Cultura
La Fiesta de Disfraces de Paraná se hace en San Nicolás y ya están a la venta las entradas
La Fiesta de Disfraces (FDD), reconocida como la más grande de Latinoamérica, anunció un cambio histórico para su edición 2025. Tras 25 años realizándose en Paraná, Entre Ríos, el evento se trasladará al Autódromo San Nicolás Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre.
El predio, ubicado en el kilómetro 225 de la autopista Buenos Aires–Rosario, cuenta con 90 hectáreas y una infraestructura moderna que lo convierte en un espacio ideal para encuentros masivos. Desde su inauguración en 2018, ha albergado competencias deportivas de primer nivel y grandes ferias agroindustriales como Expoagro.
La decisión de mudar la FDD se tomó luego de que la edición 2024 fuera cancelada en Paraná por problemas logísticos y la falta de un predio adecuado, situación que incluyó reclamos vecinales y la necesidad de estudios de impacto ambiental.
Nacida en 1999 como una reunión entre amigos, la Fiesta de Disfraces se transformó en un fenómeno cultural que cada año convoca a más de 50.000 personas de todo el país. Su esencia se mantiene intacta: un espacio para expresarse libremente, celebrar y compartir en comunidad.
Ya está disponible la preventa exclusiva para nicoleños, con un 30% de descuento, a través de la plataforma Tickea.
Turismo y Cultura
Pila anunció la recuperación de la Leguna Camarón Grande luego de 185 años
El intendente de Pila, Sebastián Walker, anunció la recuperación histórica de la Laguna Camarón Grande, un espacio natural que durante 185 años estuvo perdido para los vecinos de Pila. “Después de 185 años, Pila volverá a tener su laguna para el disfrute de todos los vecinos. Se están nivelando los terraplenes que impedían el escurrimiento del agua hacia esta laguna”, celebró el jefe comunal.
Luego de intensas gestiones, el municipio obtuvo el permiso para remover un terraplén que había impedía el ingreso de agua a la laguna.
Con esta intervención, el agua volverá a ingresar de manera natural al espejo de aproximadamente 700 hectáreas, ubicado a 12 kilómetros del casco urbano.
“Es muy importante recuperar este ecosistema tan importante para nuestra región. Hoy es nuestra, de Pila, y podrá ser disfrutada por toda la comunidad”, destacó Walker.
La Laguna Camarón Grande fue objeto de un avance indiscriminado por parte de firmas privadas, que decidieron terraplenar sectores para su beneficio económico, generando un fuerte impacto ambiental y privando al distrito de uno de sus patrimonios naturales más valiosos. Ahora, la decisión del Municipio busca devolverle su rol ambiental, social y turístico.
“¿Te imaginás recuperarla para el disfrute de todos? Tenemos sueños por cumplir y muchas ideas para desarrollar. Pila cuenta con un enorme potencial turístico y lo vamos a consolidar juntos”, expresó el intendente al destacar el valor estratégico de la recuperación.
El plan no solo apunta a la preservación ambiental y la restitución del cauce natural, sino también a generar nuevas oportunidades de desarrollo turístico sustentable, fortaleciendo la economía local y ofreciendo un espacio recreativo para las familias.