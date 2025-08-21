McDonald’s abrió su primer local en Tandil: “Es uno de los mejores de Argentina”

McDonald’s abrió oficialmente su primer local en Tandil, el número 228 en Argentina, ubicado en la esquina de Alem y Pinto, pleno centro de la ciudad. El espacio cuenta con 405 metros cuadrados, capacidad para 124 personas, AutoMac, McCafé y Playland.

El director general de Arcos Dorados Argentina, Eduardo Lopardo, destacó que “este local tiene la mayor tecnología que puede tener McDonald’s a nivel mundial, realmente es uno de los mejores locales que va a tener la Argentina”.

Además, agradeció el acompañamiento del municipio, vecinos y trabajadores: “Queríamos llegar a Tandil hace mucho tiempo y sabemos que los tandilenses también lo esperaban. Tenemos muchísimas expectativas”.

Lopardo subrayó el impacto en la generación de empleo: “Contratamos a 100 jóvenes tandilenses y eso es lo que más nos entusiasma, porque somos los principales generadores de empleo joven de la Argentina. El 85% de nuestros 16.000 trabajadores tiene entre 16 y 24 años, lo que representa una primera oportunidad formal de empleo con capacitación y formación profesional”.

El diseño interior responde al formato Geometry, una estética que presenta unacombinación de ilustraciones geométricas, paneles de hormigón gris y acabados minimalistas de madera clara para un interior limpio y moderno.

Por su parte, Alejandro Crupi, franquiciante del local, resaltó que “en estos tres meses viviendo en Tandil me hicieron sentir la expectativa que había por un McDonald’s. Con los 100 empleados y 8 gerentes vamos a trabajar día a día para satisfacer a los tandilenses”.

El local incorpora iniciativas sustentables, como 52 paneles solares, cargador para autos eléctricos, separación de residuos y reciclaje de aceite para la producción de biodiesel. También contará con un espacio para cumpleaños infantiles y un punto innovador para repartidores con carga de celulares.

En cuanto a los horarios, abrirá de viernes a sábado y de sábado a domingo durante 24 horas, mientras que de domingo a jueves atenderá de 7:30 a 0:30.

“Queremos que nos adopten como un lugar de encuentro, donde ocurren las cosas simples de la vida, un espacio de familia y amigos con la mejor calidad y hospitalidad”, concluyó Lopardo.