Mercedes celebrará la 50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero
La ciudad bonaerense de Mercedes se prepara para vivir la 50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero, un evento que conmemora medio siglo de tradición y sabor. La celebración tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre de 2025 en el Parque Municipal Independencia, ubicado a 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fiesta Nacional del Salame: medio siglo de historia
Desde su primera edición en 1975, la Fiesta del Salame Quintero se consolidó como un clásico que trasciende lo local y convoca a decenas de miles de visitantes cada año. Inspirada en la herencia de los inmigrantes italianos, la fiesta rinde homenaje a una de las costumbres más arraigadas de la región.
El gran protagonista será el salame quintero, considerado el más rico del país. Las familias productoras se preparan con esmero para ofrecer su sabor característico, acompañado de quesos, galletas de campo y otras delicias locales. Como cada año, un jurado de expertos elegirá al mejor salame de la temporada, un reconocimiento muy esperado entre los productores.
El evento se desarrollará en las 54 hectáreas del Parque Municipal Independencia, atravesado por el río Luján. Los asistentes podrán disfrutar de carpas de productores, gastronomía variada, espectáculos en vivo, espacios infantiles, stands de artesanos y emprendedores, además de un parque de diversiones.
El ambiente está pensado para toda la familia y se recomienda llevar reposera y mate para aprovechar al máximo la experiencia al aire libre.
Fechas, horarios y entradas
- Viernes 12 de septiembre: apertura a las 18:00 hs, entrada libre y gratuita.
- Sábado 13 y domingo 14 de septiembre: de 10:00 a 22:00 hs.
Las entradas pueden adquirirse en boleteriadigital.com.ar o en la boletería del predio durante el evento.
Precios y promociones:
- Entrada general (sábado o domingo): $5.000 por día.
- Promoción anticipada (hasta el 31 de agosto): $3.000 por un día o $5.000 por los dos días.
- Promoción durante septiembre: combo sábado y domingo a $8.000.
- Jubilados y pensionados: $3.000 por día.
- Gratis: menores de 12 años y personas con discapacidad (con acompañante).
- Estacionamiento: $2.000.
McDonald’s abrió su primer local en Tandil: “Es uno de los mejores de Argentina”
McDonald’s abrió oficialmente su primer local en Tandil, el número 228 en Argentina, ubicado en la esquina de Alem y Pinto, pleno centro de la ciudad. El espacio cuenta con 405 metros cuadrados, capacidad para 124 personas, AutoMac, McCafé y Playland.
El director general de Arcos Dorados Argentina, Eduardo Lopardo, destacó que “este local tiene la mayor tecnología que puede tener McDonald’s a nivel mundial, realmente es uno de los mejores locales que va a tener la Argentina”.
Además, agradeció el acompañamiento del municipio, vecinos y trabajadores: “Queríamos llegar a Tandil hace mucho tiempo y sabemos que los tandilenses también lo esperaban. Tenemos muchísimas expectativas”.
Lopardo subrayó el impacto en la generación de empleo: “Contratamos a 100 jóvenes tandilenses y eso es lo que más nos entusiasma, porque somos los principales generadores de empleo joven de la Argentina. El 85% de nuestros 16.000 trabajadores tiene entre 16 y 24 años, lo que representa una primera oportunidad formal de empleo con capacitación y formación profesional”.
El diseño interior responde al formato Geometry, una estética que presenta unacombinación de ilustraciones geométricas, paneles de hormigón gris y acabados minimalistas de madera clara para un interior limpio y moderno.
Por su parte, Alejandro Crupi, franquiciante del local, resaltó que “en estos tres meses viviendo en Tandil me hicieron sentir la expectativa que había por un McDonald’s. Con los 100 empleados y 8 gerentes vamos a trabajar día a día para satisfacer a los tandilenses”.
El local incorpora iniciativas sustentables, como 52 paneles solares, cargador para autos eléctricos, separación de residuos y reciclaje de aceite para la producción de biodiesel. También contará con un espacio para cumpleaños infantiles y un punto innovador para repartidores con carga de celulares.
En cuanto a los horarios, abrirá de viernes a sábado y de sábado a domingo durante 24 horas, mientras que de domingo a jueves atenderá de 7:30 a 0:30.
“Queremos que nos adopten como un lugar de encuentro, donde ocurren las cosas simples de la vida, un espacio de familia y amigos con la mejor calidad y hospitalidad”, concluyó Lopardo.
Monte Hermoso confirmó las bandas para una nueva Fiesta Nacional de la Primavera
Monte Hermoso se prepara para recibir a miles de visitantes en una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Primavera, que se desarrollará del 19 al 21 de septiembre en la Plaza Parque General San Martín, epicentro de todas las actividades.
La ciudad volverá a ser el punto de encuentro de jóvenes y familias de toda la región, en un fin de semana que ofrecerá música en vivo, DJ’s, patio gastronómico y un circuito cultural con propuestas para todas las edades.
El sábado 20, el escenario principal vibrará con la energía del rock nacional de Luceros, el Ojo Daltónico, la banda bahiense que regresa a Monte Hermoso tras su recordada presentación en 2018.
El domingo 21, será el turno de El Zar, el dúo porteño en pleno ascenso que fusiona indie pop y electrónica, conquistando al público con un estilo fresco y moderno.
Con 31 años de historia, la Fiesta Nacional de la Primavera se consolida como uno de los eventos más esperados de la provincia, combinando tradición, música y diversión en un entorno único frente al mar.
La Fiesta de Disfraces de Paraná se hace en San Nicolás y ya están a la venta las entradas
La Fiesta de Disfraces (FDD), reconocida como la más grande de Latinoamérica, anunció un cambio histórico para su edición 2025. Tras 25 años realizándose en Paraná, Entre Ríos, el evento se trasladará al Autódromo San Nicolás Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, y se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre.
El predio, ubicado en el kilómetro 225 de la autopista Buenos Aires–Rosario, cuenta con 90 hectáreas y una infraestructura moderna que lo convierte en un espacio ideal para encuentros masivos. Desde su inauguración en 2018, ha albergado competencias deportivas de primer nivel y grandes ferias agroindustriales como Expoagro.
La decisión de mudar la FDD se tomó luego de que la edición 2024 fuera cancelada en Paraná por problemas logísticos y la falta de un predio adecuado, situación que incluyó reclamos vecinales y la necesidad de estudios de impacto ambiental.
Nacida en 1999 como una reunión entre amigos, la Fiesta de Disfraces se transformó en un fenómeno cultural que cada año convoca a más de 50.000 personas de todo el país. Su esencia se mantiene intacta: un espacio para expresarse libremente, celebrar y compartir en comunidad.
Ya está disponible la preventa exclusiva para nicoleños, con un 30% de descuento, a través de la plataforma Tickea.