Mercedes celebrará la 50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero

La ciudad bonaerense de Mercedes se prepara para vivir la 50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero, un evento que conmemora medio siglo de tradición y sabor. La celebración tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre de 2025 en el Parque Municipal Independencia, ubicado a 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fiesta Nacional del Salame: medio siglo de historia

Desde su primera edición en 1975, la Fiesta del Salame Quintero se consolidó como un clásico que trasciende lo local y convoca a decenas de miles de visitantes cada año. Inspirada en la herencia de los inmigrantes italianos, la fiesta rinde homenaje a una de las costumbres más arraigadas de la región.

El gran protagonista será el salame quintero, considerado el más rico del país. Las familias productoras se preparan con esmero para ofrecer su sabor característico, acompañado de quesos, galletas de campo y otras delicias locales. Como cada año, un jurado de expertos elegirá al mejor salame de la temporada, un reconocimiento muy esperado entre los productores.

El evento se desarrollará en las 54 hectáreas del Parque Municipal Independencia, atravesado por el río Luján. Los asistentes podrán disfrutar de carpas de productores, gastronomía variada, espectáculos en vivo, espacios infantiles, stands de artesanos y emprendedores, además de un parque de diversiones.

El ambiente está pensado para toda la familia y se recomienda llevar reposera y mate para aprovechar al máximo la experiencia al aire libre.

Fechas, horarios y entradas

Viernes 12 de septiembre : apertura a las 18:00 hs, entrada libre y gratuita.

: apertura a las 18:00 hs, entrada libre y gratuita. Sábado 13 y domingo 14 de septiembre: de 10:00 a 22:00 hs.

Las entradas pueden adquirirse en boleteriadigital.com.ar o en la boletería del predio durante el evento.

Precios y promociones: